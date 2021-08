Une batterie au lithium solide développée à l’Université de Sherbrooke

Jérôme Claverie, directeur du département de chimie, soutient que ce serait la première du genre. C’est son équipe qui mène ces recherches.

Dans les batteries au lithium en général, il y a du liquide. Ce liquide organique est un liquide inflammable. Si la batterie est percée, il y a des risques que ça prenne feu. Si nous avons une batterie solide, le risque de feu est grandement réduit. Le problème actuellement, c’est que les batteries solides ont besoin d’une batterie auxiliaire pour les chauffer , explique Jérôme Claverie.

Nous avons démontré que nous sommes capables de faire des batteries complètement solides sans avoir besoin de les chauffer. Une citation de :Jérôme Claverie, directeur du département de chimie à l'Université de Sherbrooke

Les applications sont les mêmes que les batteries actuelles sur le marché.

La capacité énergétique est la même que la batterie au lithium de votre cellulaire, de votre ordinateur portable ou de votre voiture électrique. C’est une batterie au lithium, mais solide. C'est beaucoup plus difficile qu’elle puisse prendre feu , signale le professeur Claverie.

La recherche doit se poursuivre encore quelques années avec le centre d'excellence d'Hydro-Québec avant qu’elle soit commercialisée. La batterie a une capacité comparable aux autres batteries au lithium et elle résiste à plusieurs cycles de charge/décharge sans perdre de sa capacité.