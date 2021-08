Un accident de moto fait un mort à Sainte-Germaine-Boulé

L'accident est survenu mardi en fin d'avant-midi sur la route 393.

Deux personnes qui étaient à bord de la moto ont été éjectées au moment de la sortie de route : un homme et une femme. Ils ont été transportés tous les deux au centre hospitalier grièvement blessés. Un peu plus tard dans la journée, on a appris que la dame de 64 ans de Rouyn-Noranda est décédée , explique le sergent Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec.

La victime, Marlène Bélanger-Quesnel, 64 ans de Rouyn-Noranda, était passagère de la moto.

Le conducteur, un homme de 67 ans de Rouyn-Noranda, est toujours hospitalisé.