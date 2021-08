Une campagne sans bains de foule, ou presque

Après avoir commencé tous deux leur campagne au défilé de la Fierté à Montréal entourés de milliers de personnes, les chefs du Bloc québécois et du NPD, Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh, se contentent de rassemblements modestes. Loin de la ferveur habituelle.

Mardi après-midi à la marina de Batiscan en Mauricie, des militants bloquistes sont venus entendre ce qu’avait à dire Yves-François Blanchet. Ils sont à peine une dizaine.

C’est comme ça , nous dit tout simplement l’un d’entre eux.

Pandémie oblige, les partis et les chefs ont modifié leur façon de faire.

Le Bloc québécois privilégie le mode virtuel et les rassemblements plus discrets pour ses activités de campagne. Photo : Radio-Canada

Le député sortant de la circonscription adjacente et doyen de la Chambre des communes, Louis Plamondon, est formel : en près de 40 ans de vie politique, il n’a jamais rien vécu de tel.

C’est la première fois que je ne fais pas de rassemblement avant une campagne électorale. J’étais toujours le king, la dernière fois j’avais 500 personnes! Une citation de :Louis Plamondon, candidat Bloc québécois, Bécancour—Nicolet—Saurel

La campagne du Bloc québécois, explique le porte-parole Julien Coulombe-Bonnafous, veut privilégier le mode virtuel. Quand des activités requièrent une présence physique — comme toutes celles auxquelles a participé le chef depuis dimanche — nous appliquerons à la lettre les mesures sanitaires , dit-il.

Je ne donne pas le coude, je n'embrasse personne, je ne donne pas de main , dit Yves-François Blanchet. Je ne prends pas de bébés qui ne sont pas dans ma bulle.

Il convient d’adopter des comportements prudents, qui n’incluent pas les selfies [...] ou prendre des gens qu'on ne connaît par les épaules comme de vieux potes d'université , ajoute-t-il, en référence au bain de foule auquel a participé Justin Trudeau dans sa circonscription de Papineau, dimanche soir.

Un grand ralliement sans personne

Jagmeet Singh, de son côté, s’ajuste tant bien que mal. En fin d’après-midi, mardi, le chef du NPDNouveau Parti démocratique prononce son discours d’investiture au dernier étage de son hôtel de Vancouver à des kilomètres de sa circonscription de Burnaby South. Officiellement, c’est le premier rassemblement de la campagne pour le NPDNouveau Parti démocratique , mais il est virtuel. Au lieu d’être acclamé par ses militants, le chef parle a une caméra et 220 électeurs sont en ligne pour l'écouter. Tu es fantastique Jagmeet! On peut sentir ton énergie! , clame une participante au zoom.

Le chef du NPD Jagmeet Singh se tourne vers le virtuel pour joindre ses troupes. Photo : Radio-Canada

Un peu frustrant, mais c’est comme ça au temps de la COVID-19.

La force de Jagmeet c'est de rencontrer des gens et notre campagne c'est à propos des gens. Alors on trouve des façons d'être sécuritaires, mais parfois d’aller les rencontrer. Une citation de :Mélanie Richer, directrice des communications pour la campagne de Jagmeet Singh

Comment gérer les attroupements?

Au défilé de la Fierté, dimanche, les deux chefs étaient entourés de candidats, de militants et marchaient dans les rues de Montréal avec des milliers de personnes. La distanciation semblait parfois difficile à respecter. Yves-François Blanchet jure l’avoir conservée en tout temps.

Les gens sont enthousiastes , ajoute-t-il.

Bien qu'il privilégie les rassemblements virtuels, le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, a toutefois participé au défilé de la Fierté à Montréal. Photo : Radio-Canada

Jagmeet Singh et son équipe admettent que garder une distance avec les électeurs rencontrés n’est pas toujours facile. Le chef suit un protocole, mais il n’est pas infaillible.

Je porte mon masque tout le temps même dehors parce que je sais que les gens vont peut-être venir près de moi. J’ai deux doses de vaccin et mon équipe aussi. On essaie de toujours suivre les conseils de santé publique et on est ouverts à s'améliorer , dit le chef néo-démocrate.

Un jour de vote en pleine pandémie

Dans le contexte, comment susciter l’engouement sans rassemblement partisan? Les campagnes arriveront-elles à mobiliser les électeurs, le 20 septembre?

On risque de se retrouver avec un taux de participation famélique , prévient le chef du Bloc québécois.

Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh répètent constamment que ces élections n’auraient pas dû être déclenchées, mais la partie est commencée et ils doivent jouer le jeu.