Décès de Rock Demers : « il parlait avec intelligence aux enfants »

L’acteur Vincent Bolduc a fait ses débuts au cinéma dans le film Pas de répit pour Mélanie, qui fait partie de la série Les contes pour tous.

Je suis accablé par cette perte, c’est quelqu’un qui nous a tant apporté, a-t-il déclaré mardi soir en entrevue à Radio-Canada. Je vois à quel point il a touché et rassemblé toute une génération.

Je me sens fier du parcours de Rock, d’avoir eu la chance de le côtoyer et de ce qu’il nous a légué , a-t-il ajouté au sujet de ce producteur passionné qui croyait au cinéma jeunesse .

Au cours de sa carrière, Vincent Bolduc a également joué dans Tirelire Combines & Cie et dans La Gang des hors-la-loi (Nouvelle fenêtre) , eux aussi produits par Rock Demers. C’est le premier qui m’a demandé en audition et qui m’a fait confiance, et ce à plusieurs reprises.

Marina Orsini exprime son admiration

J’ai toujours eu beaucoup, beaucoup d’admiration pour lui et pour son œuvre, a mis en avant Marina Orsini, qui a joué dans La Grenouille et la baleine. Il portait cette œuvre fièrement, dignement et avec raison parce que c’est une œuvre qui a été marquante, qui va rester et dont on peut vraiment être fier.

De son côté, le producteur Christian Larouche a confié avoir été inspiré par le travail de Rock Demers. C’est un peu grâce à lui si j’ai fait mes films famille. Quand on regarde Les Pee-Wee 3D, c’est vraiment basé sur : “je voulais revoir un film famille aussi marquant que La guerre des tuques".

La tristesse de Fanny Lauzier

Fanny Lauzier, qui incarnait la jeune Daphné dans La Grenouille et la baleine, est aussi bouleversée par cette disparition.

J’ai un immense respect pour ce grand homme exceptionnel qui a changé le cours de ma vie en 1987, a-t-elle réagi dans un message envoyé à Radio-Canada. C’était un phare pour moi, il va me manquer énormément .

L’auteur et dessinateur Tristan Demers a également travaillé avec Rock Demers sur deux de ses livres documentaires. Quel chic type il était [...]. Les contes pour tous sont en deuil pour toujours , a-t-il écrit sur Facebook.

Un homme de cinéma humaniste

L’animateur Pierre-Yves Lord a également remercié Rock Demers dans un message publié sur Twitter. J’ai tout aimé. Et j’aime encore plus regarder mes enfants regarder.

Vincent Bolduc retient notamment de Rock Demers les valeurs qui l’animaient. Il avait cette volonté très saine de faire des films avec des enfants sans en faire des vedettes , dit-il.

Il parlait aux enfants avec intelligence, il ne prenait pas les enfants comme un public à qui vendre des films , a-t-il ajouté au sujet de ce producteur qui n’était pas, contrairement à d’autres, porté par une vision mercantile du cinéma jeunesse.

Vincent Bolduc souligne également que ces films ont pu permettre à des jeunes du Québec de découvrir la réalité d’enfants d’ailleurs puisque certains films des Contes pour tous ont été réalisés dans des pays d’Europe de l’Est. Son cinéma était national, mais avec une grande ouverture. Les films racontaient une histoire qui allait toucher les enfants en partant du personnel pour rejoindre l’universel.

L’acteur se souvient aussi de Rock Demers comme un être d’une grande douceur . Il ne faisait pas travailler ses équipes sous pression, mais dans le plaisir de raconter des histoires.

Des histoires qui s’adressaient aux enfants, mais qui plaisaient aussi aux adultes. On allait voir ces films en famille, le nom de Contes pour tous était bien choisi, a expliqué celui qui a montré Les contes pour tous à ses enfants. Aujourd’hui, quand je sors les DVD, ça marche encore!

Avec les informations de Louis-Philippe Ouimet