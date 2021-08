Deux candidats commencent leur campagne électorale dans Richmond-Arthabaska

Alain Rayes, Parti conservateur du Canada

Alain Rayes est candidat pour le Parti conservateur du Canada. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Alain Rayes a été élu pour la première fois en 2015, puis réélu en 2019. Avant de se lancer en politique fédérale, il a notamment été maire de Victoriaville de 2009 à 2015. Il se dit heureux de la nouvelle plateforme de son parti, présentée lundi.

On est directement sur la cible avec notre plan qu’on a déposé. Tout ce qui est de la relance économique, les enjeux au niveau de l’immigration, de la main-d'œuvre , souligne-t-il.

L’accès à l’internet fait aussi partie de ses priorités.

On a vu, dans toutes les circonscriptions au Québec et au Canada et dans ma propre circonscription, dans les petites municipalités, la question de la connectivité à internet. La pandémie nous a montré que le télétravail était une option qui allait continuer, et on doit s’assurer que tout le monde ait accès à ce service-là. Ce sont des enjeux primordiaux pour notre circonscription. Je vais continuer à y travailler en tant que député dans les prochaines semaines, et dans les prochains mois et années si les citoyens me font confiance , explique-t-il.

Diego Scalzo, Bloc québécois

Diego Scalzo est candidat pour le Bloc québécois. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Diego Scalzo a été maire de Warwick de 2013 à 2021. Il indique vouloir se lancer en politique fédérale pour être près des citoyens de sa circonscription.

Il y a l’enjeu de l’environnement. J’ai l’intention de beaucoup parler d’environnement. On le voit cet été, on a eu un été particulier, il y a eu des feux de forêt un peu partout dans le monde. C’est un enjeu qui est majeur, les gens nous en parlent beaucoup sur le terrain, tout ce qui touche les changements climatiques , remarque-t-il.

Il compte aussi se pencher sur le développement économique.

Un développement économique durable, de transition, qui doit guérir notre planète. Il faut repenser nos façons de faire, et ça aussi, j’ai l’intention d’en parler beaucoup. Dans notre circonscription en particulier, la question de l’agriculture est fondamentale , conclut-il.

Le candidat du Parti vert de la circonscription n’était pas disponible pour s’entretenir avec la presse mardi.

Avec les informations de Jean-François Dumas