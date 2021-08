Le champion de tir au poignet Sylvio Bourque perd la vie

Sylvio Bourque, figure marquante de la course et du tir au poignet, est mort mardi après-midi. Selon ses proches, l'homme aux bras de fer, âgé de 62 ans, s'est noyé au large du parc Kouchibouguac.

L'Acadien originaire de Grande-Digue, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, était le Canadien qui avait remporté le plus grand nombre de médailles lors de championnats mondiaux de tir au poignet.

Sa famille et ses amis sont sous le choc. Sylvio Bourque laisse dans le deuil six sœurs et deux frères.

C'est la dernière nouvelle à laquelle on s'attendait , mentionne une de ses sœurs, Nélida LeBlanc.

La famille croyait que Sylvio était invincible. C'était le gars le plus persévérant, il ne se laissait jamais abattre. Une citation de :Nélida LeBlanc, soeur de Sylvio Bourque

Même lorsqu'il était enseignant , se souvient Mme LeBlanc, il organisait des compétitions, il avait cela dans le sang.

Il devait d'ailleurs se rendre à des championnats mondiaux de la Fédération internationale de tir au poignet (IFA), le mois prochain à Orlando.

L'homme aux bras de fer

Sylvio Bourque (à droite) a battu en 2019, le record canadien du plus grand nombre de médailles sur la scène mondiale qui était détenu par Dale Hicks, de la Colombie-Britannique (à gauche). Photo : Famille de Sylvio Bourque

C'est son frère aîné, Félix, qui lui a fait découvrir ce sport en 1978, lors d'une compétition à Sainte-Anne-de-Kent. Sylvio s'est rapidement illustré dans ce sport. Dès l'année suivante, il remporte un championnat canadien.

Il lui a fallu attendre longtemps, cependant, pour gagner son premier titre mondial. En 2009, après 31 ans de carrière, il gagne l'or, lors des Mondiaux en Italie.

Ému, il avait alors déclaré : C'est vraiment plaisant. Le plus beau moment, c'est de voir notre drapeau et l'hymne national. Tout le monde debout, ça, c'est plaisant!

Sylvio Bourque lors d'une compétition. Photo : Radio-Canada

C'est un sport très technique , racontait Sylvio Bourque, lors d'une entrevue au micro de Dessine-moi un dimanche, en avril 2019. Le reste, c'est 40 % de force et 20 % de stratégie , ajoutait-il pour expliquer ses succès. On peut souvent battre des gens plus forts que nous.

Toujours très actif, il s'adonnait à la course, notamment au 15 km de Grande-Digue, qu'il a aidé à mettre sur pied.

L'enseignant à la retraite, qui vivait depuis quelques années à Beresford, avait même couru dimanche lors d'une épreuve à Miramichi.