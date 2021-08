Les conservateurs promettent un congé de TPS pour les achats en magasin en décembre

Le chef conservateur a souligné mardi que les ménages étaient confrontés à des hausses de prix dans l'économie actuelle.

Il est de plus en plus difficile d'acheter de la nourriture pour la famille, de l'essence pour l'auto et des vêtements pour les enfants , a-t-il illustré. Et même si l'hiver est encore très loin, les Canadiens vont bientôt se préparer pour les Fêtes et passer du temps en famille , a-t-il enchaîné.

Comme premier ministre, je vais offrir un congé de la TPS [taxe sur les produits et services] pendant tout le mois de décembre. Une citation de :Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada

Ainsi, les achats réalisés dans les magasins de détail seraient exemptés de la taxe fédérale pendant un mois. Cette mesure fiscale ne viserait toutefois pas les achats faits en ligne.

Les réductions seraient directement appliquées à la caisse. Vous n'aurez pas à remplir de longs formulaires pour bénéficier de cet avantage fiscal. Votre réduction de 5 % va simplement apparaître sur votre facture lors de vos achats , a-t-il spécifié.

Erin O'Toole a fait cette promesse lors d'une conférence de presse à Toronto, en Ontario, où il s'est pointé seul au micro, debout à côté de toutous, jouets, ballons, livres et casse-tête.

Cette proposition permettrait de remettre dans les poches des contribuables, et coûterait donc au gouvernement, 1,5 milliard de dollars, selon le Parti conservateur.

Des exceptions

Toutefois, ce ne seraient pas tous les produits qui bénéficieraient de ce congé de TPS. Certains articles y échapperaient. Il y aura des exceptions comme les véhicules, l'alcool et le tabac , a-t-il prévenu.

Cette mesure ne changerait rien pour l'achat de la nourriture pour les repas des Fêtes, puisqu'elle n'est pas taxable.

Alors que des Canadiens peinent à se procurer les biens de base, comment justifier un congé de TPS qui pourrait s'appliquer à l'achat d'un cinéma maison, par exemple, a-t-on demandé à M. O'Toole?

Décembre sera la fin d'une année très difficile pour le Canada et nous pensons que les familles canadiennes méritent une pause , a-t-il répondu, indiquant que le pays est aux prises avec une crise du logement, une hausse du coût de la vie et une croissance de l'inflation.

Le chef conservateur prédit déjà le succès de cette initiative, autant pour les consommateurs que pour les commerçants. Nous entendons déjà de la part des propriétaires d'entreprises qu'ils sont emballés [par cette possibilité] , a-t-il dit.