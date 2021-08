Des anciens combattants choqués par la situation en Afghanistan

Celui qui a été officier-commandant de l’Hôpital international militaire de Kandahar dit suivre avec beaucoup d’émotions la situation dans le pays.

Énormément de colère envers celui que je tiens responsable de l’échec de la mission en Afghanistan, qui est George W. Bush. Énormément de peine aussi, pour ce peuple-là, pour ces gens-là, qu’on a côtoyés, qu’on a aidés du mieux qu’on a pu pendant tout le temps qu’a duré la mission canadienne en Afghanistan, c'est-à-dire de 2001 à 2014 , se désole-t-il.

Il indique également ressentir énormément de peine pour les femmes et les jeunes filles afghanes, qui, selon lui, vont souffrir comme ça ne se peut pas, ça va être épouvantable.

Il n'est cependant pas surpris de la remontée des talibans dans le pays.

Il y a 12 ans, quand j’étais là-bas, ils étaient infiltrés partout, on le savait. C’est un peu comme la mafia et les Hells Angels qui contrôlent la drogue à Montréal. On sait qu’ils sont là, mais ils ne se promènent pas sur la place publique en disant "eille, je suis là!" C’était la même chose avec les talibans. Ils ont été très patients, et dès qu’il y avait une petite faille, ils reprenaient le terrain , explique-t-il.

Ça me dépasse

Le vétéran est aussi découragé de la facilité avec laquelle les talibans ont repris le pays.

On a dépensé des milliards à aider à former les soldats de l’armée afghane et leurs officiers, et qu’ils n’aient même pas le courage de se battre pour sauver leur propre peau et celle de leurs femmes et de leurs filles, ça me dépasse complètement , déplore-t-il.

Ça fait trois nuits que je ne dors pas bien, quand je réussis à dormir. Ça va aller pour moi, mais pas pour ces gens-là. Une citation de :Marc Dauphin

Le professeur à l’école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke Rémi Landry est aussi un ancien combattant. Comme ses confrères, il se désole de voir ce qui se passe en Afghanistan.

C’est malheureux. C’est comme si vous êtes au bord d’une rivière. Vous savez très bien nager, vous avez tout ce qu’il faut pour les aider, et vous les regardez, impuissants, se noyer. C’est exactement ça qu’on fait. Pour certains de ces militaires-là, ça doit être atroce d’assister à ces images-là, je n’ai pas d’autres mots pour décrire ça , croit-il.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau