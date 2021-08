« J’ai l’impression que mon fils est mort en Afghanistan en vain »

Émotif, Richard Léger a une pensée pour les parents des 157 soldats canadiens morts dans le cadre d’une mission de maintien de la paix qui a duré 12 ans. Nous avons perdu des enfants. Pour quelle raison? Pour nous, ça n’a pas de bon sens de perdre nos enfants comme ça. Malheureusement, c’est très difficile à accepter , a-t-il répondu avec le trémolo dans la voix.

Les récents événements qui occupent une importante partie de l’actualité lui font revivre un tas d’émotions, principalement de la tristesse d’avoir perdu son fils, un sergent alors âgé de 29 ans. Il vit ce même cocktail d’émotions lorsqu’il voit d’autres tragédies impliquant la mort d’un enfant.

Ils disent que le temps guérit, mais [pour moi] ce n’est pas vrai. Le temps peut te permettre de l’accepter, mais tu ne guériras jamais. Une citation de :Richard Léger, père de Marc

Richard Léger se rappelle de son fils Marc, parti à la guerre rempli de fierté avec le but de combattre et de défendre son pays. Le 17 avril 2002, alors qu’il effectuait un entraînement de nuit avec d’autres camarades des troupes canadiennes, des pilotes de F-16 américains ont largué une bombe à guidage laser de 225 kg. Conséquence : ils ont tué quatre soldats canadiens, dont Marc Léger, en plus d’en blesser huit autres.

Le résident de Stittsville souhaite que cela ouvre les yeux des militaires et il souhaite que ceux-ci se consacrent davantage à des causes humanitaires ayant pour but d’aider l’être humain.

À la retraite des Forces armées canadiennes après une carrière de 39 ans où il a notamment été commandant en Afghanistan, Denis Thompson ne cache pas que la situation est décevante , mais le principal intéressé fait preuve de pragmatisme.

Je suis déçu. C’est très triste, car on a perdu des amis. Mais comme j’ai dit à tous mes amis, nous avons fait notre devoir, et c’est ça que notre pays nous a demandé. Une citation de :Denis Thompson, retraité des Forces armées canadiennes

Pendant ses années de services en Afghanistan, il se souvient d’avoir perdu 25 Canadiens et 12 Américains. Il ne les oublie pas. Chaque jour, ce sont ces visages-là que je vois devant moi.

Denis Thompson estime que de voir que le Canada va accueillir 20 000 réfugiés, notamment des femmes, des journalistes, des défenseurs des droits de la personne, des membres de la communauté LGBTQ+lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres ainsi que des membres de familles d'interprètes afghans déjà au Canada.

Denis Thompson (au centre à droite) photographié en février 2009 (archives). Photo : La Presse canadienne / Murray Brewster

Les droits des femmes

Depuis 2003, la directrice générale de l’organisme Femmes canadiennes pour les femmes en Afghanistan, Lauryn Oates, a voyagé une centaine de fois dans le pays qu’elle porte réellement dans son cœur. Elle a l’impression que tous ses efforts sont réduits à néant.

J’ai vu ce pays progresser pendant 20 ans et se remettre du règne des talibans. Je n’aurais jamais imaginé revoir l’Afghanistan sous les talibans. Dimanche a été la pire journée de ma vie. Je suis remplie de rage envers leur violence et leur oppression.

Dans ce pays, la cause des droits de la personne et la démocratie sont perdues. Une citation de :Lauryn Oates, directrice générale de l’organisme Femmes canadiennes pour les femmes en Afghanistan

Quand elle pense au régime des talibans, elle se souvient rapidement des écoles de filles fermées, des femmes qui ne peuvent pas voyager ou sortir sans leur chaperon, de l’obligation de porter en public une burqa ou un voile qui recouvre tout le corps et le visage.

Cette semaine, les nouveaux talibans ont spécifié que le voile sera obligatoire, mais pas la burqa (archives). Photo : Reuters / Adnan Abidi

Une étudiante à l’Université d’Ottawa qui est née et qui a grandi en Afghanistan, Roya Shams, n’arrive pas à fermer l'œil depuis trois jours. La famille Shams est relativement progressiste. Le père de Roya a voulu offrir une éducation à ses enfants, mais il a été tué par les talibans.

Roya a fait face à des menaces de mort, ce qui l’a forcé à se cacher dans son pays natal. Finalement, elle a pu immigrer au Canada en 2012 après que des journalistes du Toronto Star ont commencé à s’intéresser à son histoire et à l’aider à s’établir à Ottawa. Depuis, elle se mobilise pour que les filles de son pays d’origine aient accès à l’éducation.

J’ai le cœur brisé de voir 20 ans de travail s’envoler. C’est un énorme pas en arrière. J’ai peur pour ma famille, pour les droits des femmes et pour toutes les valeurs que je véhicule.

Les Afghans ont été nombreux à se diriger vers la frontière avec le Pakistan dans la foulée de la prise de pouvoir des talibans. Photo : Reuters / STRINGER

Lauryn Oates fait appel aux gouvernements afin d’accueillir les réfugiés afghans ainsi que la vingtaine d’employés de son organisme qui sont toujours coincés là-bas en attente de leur évacuation. Mme Oates précise que les travailleurs rattachés au bureau d’Ottawa, eux, ont pu rentrer au pays.

Avec les informations de Nafi Alibert et Patricia Sauzède-Bilodeau