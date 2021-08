Des toilettes non genrées au Cégep de Trois-Rivières

Il y aura du nouveau dans les couloirs du Cégep de Trois-Rivières lors de la prochaine rentrée scolaire. Les étudiants, les employés et les enseignants auront à leur disposition 16 toilettes non genrées.

La sexologue de l’établissement, Mélanie Guérard, souhaite ainsi bonifier l’offre de salles de bain aux étudiants et étudiantes dans le but de la rendre plus neutre et sécuritaire.

En fait, c’est vraiment pour répondre à un besoin des étudiants pour augmenter le sentiment de sécurité, de bien-être, en fait, en bout de ligne, pour augmenter l’offre de services pour ces étudiants-là , explique la sexologue.

Toutefois, il ne faut pas en déduire qu’il s’agit de la fin pour les toilettes traditionnelles pour hommes et femmes, indique Mme Guérard.

Ces toilettes non genrées sont identifiables grâce à un icône représentant une toilette. Sur la photo, il s'agit d'une toilette non genrée adaptée aux personnes vivant avec un handicap. Photo : Radio-Canada

Le projet, qui en est à sa première étape, est déployé depuis le mois de juin et la direction compte, pendant la prochaine année, consulter les étudiants et les professeurs sur la pertinence de ces nouvelles installations.

On dit non genrées, mais en bout de ligne, ce qu’il faut retenir, c’est que ce sont des toilettes qui sont accessibles à tout le monde.

Si l’expérience s’avère concluante, d’autres salles de bain qui comportent plusieurs toilettes pourraient voir leur vocation changer. D’autres, plus vieilles, pourraient même être rénovées afin de s’adapter à cette réalité.

Actuellement, on a des salles de bain qui sont côte à côte. C’est-à-dire un côté garçon, côté fille et qui, en bout de ligne, demeure un même grand espace. Donc, [on pourrait] abattre le mur central entre les deux, si je peux dire ça comme ça pour refaire tout cet espace-là , explique la sexologue.

Dans cette éventualité. des cabines seraient construites autour des toilettes afin d’assurer une certaine intimité.

Un organisme satisfait

Le Groupe régional d’intervention sociale (GRIS) Mauricie Centre-du-Québec accueille l'initiative du Cégep de Trois-Rivières avec enthousiasme. Son directeur général, François Vanier, est d’avis que l’arrivée de ces toilettes est un pas dans la bonne direction afin d’assurer un sentiment de sécurité pour les personnes qui utiliseront ces salles de bain.

François Vanier est directeur général pour l'organisme GRIS Mauricie Centre-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Pierre Germain

Selon François Vanier, les autres établissements académiques de la région devraient emboîter le pas. En fait, le Collège Laflèche dispose aussi de ce genre d’installations alors que, depuis déjà plusieurs années, quatre salles de bain mixtes sont à la disposition des étudiants et membres du personnel.

Le souhait le plus cher pour un organisme comme le nôtre, en fait, ce serait vraiment de souhaiter que l’ensemble des établissements en éducation puissent emboîter le pas dans un concept comme celui-là, quitte à s’inspirer de l’initiative du Cégep de Trois-Rivières et y aller pas-à-pas, petit par petit , pense-t-il.

L’absence de de genre de toilettes peut, selon M. Vanier, placer les membres de la communauté LGBTQ+ dans une situation délicate.

Oui, on veut faire preuve d’ouverture et d’inclusion, mais si on s’arrête surtout au fait de respecter la personne dans un premier temps et ensuite, d’assurer sa sécurité, je pense que c’est un bon pas à ce niveau-là.

Des vestiaires non genrés?

Le Cégep de Trois-Rivières a notamment l’intention de rénover ses vestiaires dans un futur proche et de transformer certains d’entre eux en vestiaires non genrés. Les détails de ces changements ne sont pas encore connus puisqu'ils sont encore à l’étude, explique Mme Guérard.