Vaccination des employés de la santé: la FIQ régionale aurait misé sur la sensibilisation

L'obligation d'être vacciné pour tous les employés de la santé en contact avec les patients aurait dû être remplacée par plus d'éducation et de sensibilisation, a prôné mercredi le Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FIQ).

L'annonce de cette mesure envisagée a été faite par le premier ministre François Legault, sur le coup de 15 h. Elle fera cependant l'objet d'un débat en commission parlementaire la semaine prochaine.

La présidente par intérim de la branche régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Boivin, aurait préféré que le gouvernement sensibilise davantage les employés non vaccinés plutôt que d'opter pour cette mesure coercitive.

Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. C'est une pression supplémentaire que ne devraient pas subir ces gens-là. Certainement, l'éducation puis la sensibilisation auraient certainement été vus d'un meilleur oeil. Même pour celles qui ont déjà été vaccinées, je ne suis pas sûre qu'elles voient ça d'un bon oeil d'être obligées constamment à faire quoi que ce soit , a déploré Julie Boivin.

Le taux de vaccination parmi les employés du Saguenay-Lac-Saint-Jean serait très élevé

D'autres syndicats contactés par Radio-Canada ont préféré attendre avant de réagir.

Le masque en tout temps au cégep et à l'université

Par ailleurs, François Legault a aussi annoncé que le port du masque sera obligatoire en tout temps à la rentrée dans les cégeps et les universités, tant en classe que dans les espaces communs.

Initialement, Québec avait promis une rentrée normale si le taux de vaccination atteignait 75 % des étudiants. Le 6 août dernier, la ministre de l’Enseignement supérieur du Québec, Danielle McCann, avait confirmé que le port du masque ne serait plus requis en classe.

À l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), des étudiants rencontrés avaient des opinions partagées à la suite de l'annonce de cette nouvelle. Certains estiment que c'est une protection supplémentaire, alors que d'autres sont déçus de savoir qu'ils devront se plier à cette directive.

Ça diminue un peu les risques, je pense qu'on doit passer par là. C'est difficile respirer des fois, mais c'est tolérable , a répondu l'un d'eux.

Du coup, je suis étudiante française et, en France, on avait déjà le masque partout à l'université. Si c'est le prix à payer pour pouvoir avoir des cours en présentiel, pourquoi pas, oui , a ajouté cette étudiante internationale.

Personnellement, je ne suis pas forcément pour, dans le sens où la communication est quand même réduite avec le masque, on voit moins la personne qui nous parle. Les expressions du visage, on les voit moins aussi , a ajouté un autre.

Quant à la directrice du Service des communications et des relations publiques à l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , Marie-Karlynn Laflamme, elle comprend les motivations du gouvernement. Ce n'est pas 100 % non plus des gens sur le campus qui seront vaccinés, alors il y a quand même un niveau de risque qui est là et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont anxieux aussi à revenir sur le campus en masse, à avoir des gens à côté d'eux. Alors c'est un respect de tout ça, puis c'est une protection supplémentaire. Alors, pour le moment, c'est ça. On espère que ça va évoluer positivement , a-t-elle espéré.

Une recommandation semblable de la santé publique pourrait suivre dans les prochains jours pour les écoles primaires et secondaires.

Avec des informations de Roby St-Gelais