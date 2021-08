Une panne de l’application ArriveCAN inquiète des voyageurs

Inquiète, elle s’est connectée à un groupe en ligne d’entraide entre voyageurs où elle s’est rendu compte que bien d’autres étaient dans la même situation qu’elle.

Plusieurs n’arrivaient tout simplement pas à se connecter et on leur demandait de créer un nouveau compte, comme s’ils venaient d'arriver au pays. C’est un peu stressant et angoissant parce que j’avais peur qu’on me reproche de ne pas avoir rempli ma déclaration obligatoire , explique Mme Ait El Ghari.

Sur la recommandation des gestionnaires du groupe, Kenza a composé le numéro de la ligne téléphonique du gouvernement qui permet de remplir sa déclaration quotidienne pour ceux qui ne peuvent le faire via ArriveCAN.

Sarah (nom fictif), mère d’une jeune fille de huit ans de retour au Canada qui doit en théorie être exemptée de quarantaine, subit elle aussi les ratés d’ArriveCAN. Il lui a été impossible mardi de remplir sa déclaration quotidienne de symptômes en ligne. Son compte semblait avoir disparu. Et lorsque celui-ci est revenu accessible, quelques heures plus tard, elle n’a pas reçu le message habituel de confirmation à l’effet que ses informations avaient bien été enregistrées. Elle a préféré témoigner sous le couvert de l’anonymat par peur de représailles des autorités.

Nesrine Bisa, fondatrice et gestionnaire du groupe Facebook Canada Quarantine and Travel Information Voyage, affirme que des problèmes techniques avec l'application sont apparus par intermittence depuis le 9 août dernier. Elle confirme ce que ressentent Kenza et Sarah dans le contexte. Face à ce genre de situation, beaucoup paniquent en pensant qu'ils auront des problèmes avec les autorités, faute de pouvoir communiquer les informations , affirme-t-elle.

L'Agence des services frontaliers du Canada confirme qu'une panne d'ArriveCAN a eu lieu entre 9 h et 15 h 30 mardi et affirme qu'il s'agit de la première interruption de service de ce genre. Elle indique que les voyageurs qui auraient pu être affectés et qui n’ont pas été en mesure de soumettre leurs informations à l'aide d'ArriveCAN en raison de cette interruption de service ont tout de même à fournir leurs informations [pendant les 14 jours suivant] leur entrée au Canada.

L'Agence ajoute qu'aucun voyageur ne reçoit d'amende pour ne pas avoir soumis les informations requises via ArriveCAN pendant l’interruption de service. L’ASFC indique travailler continuellement avec ses partenaires à développer ArriveCAN pour une expérience encore plus facile et agréable pour les voyageurs.

Des messages automatiques erronés qui persistent

Par ailleurs, Nesrine Bisa déplore que beaucoup de voyageurs pleinement vaccinés continuent de recevoir des messages les enjoignant de respecter les restrictions de quarantaine même s’ils en sont exemptés. Les autorités sont au courant du problème et ont publié en ligne la semaine dernière un avertissement à l’intention des voyageurs leur recommandant d’ignorer ces messages envoyés par erreur.

Mme Bisa reproche aux autorités de ne pas avoir réglé le problème qui dure depuis plus de 10 jours.

Le gouvernement demande d’ignorer ces messages. Mais ce n’est pas évident pour ceux qui ne connaissent pas les failles du système. Certains s’isolent par peur de ne pas se conformer à une quarantaine qu’ils n’ont pas à faire. Le système actuel est à la fois désorientant et frustrant. Une citation de :Nesrine Bisa, gestionnaire du groupe Facebook Canada Quarantaine and Travel Information Voyage

Sarah, en plus d’avoir eu de la difficulté à remplir le rapport quotidien de sa fille, reçoit depuis son retour des messages exigeant qu’elle respecte une quarantaine de 14 jours, même si elle n’a pas à le faire. Des messages erronés qui frustrent la mère de famille. Les courriels que l’on reçoit nous menacent d’amendes très salées ou d’emprisonnement en cas de non respect de la quarantaine. Même si je sais que ma fille n’a pas à la faire, ça demeure très stressant!

