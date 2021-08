Alberta : le nombre de femmes enceintes atteintes de la COVID-19 a fortement augmenté

En un mois, le nombre de femmes enceintes atteintes de la COVID-19 a été multiplié par six en Alberta. La réticence à la vaccination est en cause, selon plusieurs médecins, et pourtant, les risques de symptômes graves dus au virus sont bien plus importants pendant la grossesse, pour la mère et l’enfant.

Verena Kuret est l’une des deux responsables du programme de surveillance de la COVID-19 pendant la grossesse en Alberta. Chaque semaine, sa collègue Eliana Castillo et elle reçoivent et traitent les données envoyées par Services de santé Alberta.

25 cas

La semaine dernière, 25 femmes enceintes étaient atteintes de la maladie dans la province. Les services d’urgences ont dû prendre en charge 14 d’entre elles, tandis que 2 autres ont été admises aux soins intensifs.

Il s'agit d'une augmentation fulgurante par rapport au mois dernier. En sortant de la troisième vague, nous voyions peut-être trois ou quatre infections par semaine, raconte la Dre Kuret. C'est donc une augmentation notable, la majorité d'entre elles étant infectées par le variant Delta.

Réticence vaccinale

Ce nombre reste toutefois plus bas qu'il y a quelques mois. À la fin du mois d'avril, au début du mois de mai, au plus fort de la troisième vague, nous avions vu jusqu'à 150 nouveaux cas par semaine , dit la Dre Kuret, qui est également chef de la section de médecine fœto-maternelle à l'Université de Calgary.

Toutefois, cette récente augmentation inquiète. Eddy Lang, chef du département en médecine d'urgence à l'Université de Calgary, se dit préoccupé devant la possibilité de voir de plus en plus de patientes malades. Selon lui, les raisons de cette récente augmentation sont multiples. Il évoque la contagiosité du variant Delta, la levée de la plupart des mesures sanitaires, sans oublier une population qui est non vaccinée .

Depuis toujours, les femmes sont nerveuses à l’idée de se faire vacciner pendant leur grossesse. Une citation de :Verena Kuret, chef de la section de médecine fœto-maternelle à l'Université de Calgary

La Dre Kuret ajoute que le taux de vaccination pour la tranche d’âge des 20-35 ans est actuellement parmi les plus bas de la province, ce qui a une incidence sur la vaccination des femmes enceintes.

Verena Kuret est l’une des deux responsables du programme de surveillance de la COVID-19 pendant la grossesse en Alberta. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran / Geoffrey Gaye

Selon les deux spécialistes, la solution est d’encourager les femmes enceintes à se faire vacciner. Nous devons les encourager en leur fournissant des informations, en leur apportant un soutien, pour les aider à prendre une décision, parce que nous savons que la vaccination diminue significativement les chances de contracter la COVID-19 , explique la Dre Kuret.

Elle souhaite toutefois se faire rassurante : Il y a plus de 140 000 femmes aux États-Unis qui se sont inscrites en indiquant qu'elles avaient reçu un vaccin pendant leur grossesse. [Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies] ont publié récemment les données de ce registre en examinant les résultats, et ils n'ont pas constaté d'augmentation du taux de fausses couches.

Des symptômes plus sévères

Urgentologue, Eddy Lang est quotidiennement au contact de la réalité de ses patientes. Il l’affirme, les femmes enceintes sont souvent beaucoup plus malades que les personnes du même âge ayant contracté la COVID-19.

Eddy Lang est chef du département en médecine d'urgence à Calgary. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran / Geoffrey Gaye

Il y a quelque chose dans la physiologie de la grossesse qui fait que les femmes sont plus à risque de tomber malades, d'avoir des demandes d'oxygène, d'être hospitalisées, d'être intubées et même branchées sur une machine ventilatoire. On n'en connaît pas exactement la raison. C'est peut-être le fait que l'abdomen pousse sur les poumons. Une citation de :Eddy Lang, urgentologue, Université de Calgary

Les bébés aussi courent un risque. La Dre Kuret avance que des données nationales rassemblées en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au Québec mentionnent des taux plus élevés de naissances prématurées chez les femmes enceintes atteintes de la COVID-19.