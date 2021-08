Des places en garderie sauvées in extremis par des parents de Saint-Fabien

Après de longs mois de mobilisation citoyenne, Saint-Fabien au Bas-Saint-Laurent à dénicher in extremis un autre propriétaire à la garderie qui a fermé en mai dernier, sauvant ainsi une trentaine de places.

C’est trippant, on va avoir une belle garderie ! , s’exclame Marie-Chantale Côté, une résidente de Saint-Fabien. Elle a poussé un soupir de soulagement lorsqu’elle a appris que son garçon Louis et 28 autres enfants pourront fréquenter une nouvelle garderie dans leur village.

Grâce à la mobilisation citoyenne des derniers mois, ces places en garderie ont été sauvées in extremis.

En mai dernier, la garderie privée des Trois Pommiers a fermé ses portes pour des raisons financières, laissant dans le désarroi un bon nombre de jeunes familles. Cependant, les parents concernés se sont retroussé les manches en mettant sur pied un comité de relance afin de trouver un autre propriétaire et un local adéquat.

Les gens se sont serré les coudes , témoigne Marie-Chantale Côté. Ça a été un beau mouvement solidaire. Moi, je suis nouvelle ici, ça fait juste 2 ans que je suis ici et ça m’a permis de connaître des gens.

Les parents, dont Marie-Chantale Côté, ont multiplié les démarches pour trouver un nouvel entrepreneur qui pourrait sauver la garderie de Saint-Fabien. Photo : Radio-Canada

Le nouveau service de garderie en milieu privé, qui prendra le nom Aux Pommettes rouges, est ainsi une initiative de Simon Lévesque. Le directeur général détient déjà un service de garde en milieu familial au Bic. Il constatait les besoins criants dans la région.

En regardant à droite et à gauche, je me suis dit qu’on était vraiment dans une ère où il y a des besoins sans précédent. Et l’ancienne propriétaire désirait se départir de son permis, alors moi j’ai sauté sur l’occasion , explique M. Lévesque.

Simon est arrivé dans nos vies. On était vraiment heureux de ça et lui ça tombait bien dans la sienne aussi. Une citation de :Marie-Chantale Côté

Simon Lévesque avise les parents de sa garderie actuelle au Bic qu’il fermera ses portes en 2022 pour lui permettre de se concentrer uniquement sur l’ouverture de la garderie à Saint-Fabien. Il encourage les parents à inscrire leurs enfants et offre même de reconduire les enfants tous les matins jusqu’aux nouveaux locaux.

Simon Lévesque détient déjà une garderie en milieu familial au Bic. Les parents intéressés pourront transférer leur enfant à la nouvelle garderie de Saint-Fabien. Photo : Radio-Canada

Une fois installée, la nouvelle garderie Aux Pommettes rouges pourra accueillir une cinquantaine d’enfants. Elle sera d’ailleurs aménagée dans l’ancien salon de quilles de Saint-Fabien, situé près de grands terrains de verdure. La garderie sera axée sur la nature et les enfants pourront notamment jardiner.

Ça a déjà commencé, d’ailleurs, nos enfants reviennent de la garderie, crottés, tout sales, dit Marie-Chantale Côté en riant. Ils ont joué dehors et ils sont heureux.

Éducatrices spécialisées, une denrée rare

Le propriétaire mentionne par ailleurs ne pas craindre une future pénurie de main-d’œuvre. Il tente d’offrir de bonnes conditions de travail à ses éducatrices spécialisées, une denrée rare selon lui.

Pour moi, j’ai envie qu’elles sentent que c’est un milieu où elles peuvent arriver avec leur valeur et qu’elles vont pouvoir avoir un mot à dire. Toutes les décisions que je prends sont prises en concertation avec les éducatrices. Je pense que c’est une plus-value de mon entreprise mentionne Simon Lévesque.

En attendant la fin des travaux à l’ancien salon de quilles de Saint-Fabien, la municipalité prête sa bibliothèque à la garderie sous les recommandations du ministère de la Famille. La solution plaît à la municipalité qui voulait éviter de perdre ses jeunes familles.

La municipalité a aménagé une garderie ainsi qu'une pouponnière dans sa bibliothèque municipale de manière temporaire. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Ça permet aux familles de rester ici et probablement d’accueillir d’autres familles, ils vont faire ça plus gros que l’ancienne, c’était essentiel pour le village , indique le directeur général de Saint-Fabien, Yves Galbrand.

La fin des travaux est prévue au terme de l’année 2021.