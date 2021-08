Un autre promoteur intéressé par le bioparc, assure Josée Néron

Selon la mairesse de Saguenay, Josée Néron, en plus du projet Agriméthane Saguenay déjà annoncé , un autre promoteur sérieux se joindrait au projet de bioparc si ce dernier obtient l'acceptabilité sociale.

C'est ce qu'elle a annoncé en marge des consultations publiques sur l'implantation du bioparc à Laterrière sur un terrain où se trouvait autrefois un site d'enfouissement. Ce joueur serait en attente d'un signal clair.

Environ une soixantaine de citoyens se sont inscrits pour y participer. Les consultations ont débuté mercredi après-midi et se poursuivront jeudi. Depuis 15 h et jusqu'à 19 h mercredi soir, les citoyens peuvent poser des questions aux fonctionnaires de Saguenay et à la firme de consultants mandatée par la Ville, Agrinova. Ils peuvent aussi faire part de leurs inquiétudes, comme les odeurs, la perte de valeur des maisons ou l'augmentation de la circulation, par exemple.

Le projet de bioparc vise l'implantation d'un complexe de biométhanisation où des matières putrescibles comme des résidus agricoles pourraient être traitées dans un digesteur pour produire du gaz naturel renouvelable (GNR). Celui-ci serait par la suite injecté dans le réseau de gaz naturel existant.

Pour Promotion Saguenay, mandataire du bioparc, c'est un projet gagnant sur toute la ligne parce qu'il permettrait aussi de capter les gaz à effet de serre (GES) qui se dégagent de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Laterrière et d'alimenter un producteur de gaz naturel en méthane.

Nous, ça fait plus d'un an qu'on analyse les différents sites sur le territoire, a justifié Patrick Bérubé, directeur général de Promotion Saguenay. On pense que le bioparc de Laterrière c'est le meilleur endroit pour établir ce genre de projet-là. C'est un projet qui est situé à côté d'une ligne, d'Énergir, qui a la capacité d'accueillir le gaz. Il y a un lieu d'enfouissement sanitaire qui produit des gaz à côté qu'on peut réutiliser. C'est un site aussi qui permet le transport par camion parce qu'il est à proximité de l'autoroute. Donc, il y a vraiment tous les avantages pour que ce site-là puisse accueillir des entreprises, en biométhanisation notamment.

Le bioparc procurerait un crédit gouvernemental pour la récupération des GESgaz à effet de serre provenant de l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire. Le GNRgaz naturel renouvelable serait vendu à Énergir ou un autre partenaire.

Le conseiller du secteur, Michel Potvin, a proposé que le bioparc soit plutôt installé le long du chemin de la Grande-Anse, près de l'autoroute 70. Le candidat à la mairie de Saguenay, Dominic Gagnon, a plutôt proposé le site de la zone industrialo-portuaire du Port de Saguenay.

Selon des informations de Mélyssa Gagnon