Rapport du GIEC : des leaders autochtones demandent des « actions immédiates »

Le conseil des dirigeants des Premières Nations (First Nations Leadership Council) exhorte à mettre fin aux subventions liées à l’exploitation des énergies fossiles, emboîtant le pas à des environnementalistes, alors que la province est durement touchée par la sécheresse et les feux de forêt, en plus d'avoir connu une vague de chaleur mortelle au début de l'été.

Une dépendance continue à ces énergies signera un arrêt de mort de la planète et des générations futures, avertit le grand chef Stewart Phillip, président de l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique (Union of BC Indian Chiefs), en se basant sur les résultats du rapport du GIECGIEC .

Quelques jours après le lancement de la campagne électorale fédérale, Terry Teegee, chef régional de l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, soutient qu’il s’attend à voir des actions robustes pour le climat chez les différents partis politiques.

Nos terres traditionnelles et l’habitat faunique sont en train d’être incinérés, il n’y a pas de temps à perdre , renchérit le grand chef Stewart Phillip.

Un rapport accablant

Dans son dernier rapport d’évaluation, le GIECGIEC a lancé un code rouge pour l’humanité à l’attention des grands émetteurs de gaz à effets de serre.

Si rien n’est fait, le réchauffement climatique pourrait dépasser les 4 degrés d'ici la fin du siècle et provoquer des conséquences irréversibles qui toucheront en particulier [les] communautés et [les] nations les plus pauvres et les plus vulnérables, alors qu'elles sont les moins responsables de l'urgence climatique actuelle , a déclaré le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres.

Cet appel à l’action est lancé par le conseil des dirigeants des Premières Nations (First Nations Leadership Council), composé des dirigeants politiques de l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique (BC Assembly of First Nations), le Sommet des Premières Nations (First Nations Summit) et l’Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique (Union of BC Indian Chiefs).