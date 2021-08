L'Ontario offre 39 millions $ aux optométristes devant leur menace d'arrêt de service

Le paiement unique intervient après que les optométristes ont menacé de cesser de faire des examens de la vue couverts par l'assurance-maladie provinciale en septembre.

La province dit qu'elle espère que le paiement préservera l'accès aux soins alors que les discussions avec les optométristes se poursuivent.

Elle demande à l'Association des optométristes de l'Ontario de poursuivre les négociations sur les coûts d'exploitation et les futures augmentations des frais.

L'Association des optométristes de l'Ontario a déclaré qu'elle avait été soumise à des années de sous-financement , notant que la province payait en moyenne 39,15 $ aux optométristes pour un examen en 1989 et paie maintenant 44,65 $ pour le service.

Le groupe a déclaré que la situation avait laissé les optométristes absorber 45 % du coût d'un examen de la vue.

Le régime d'assurance-maladie de l'Ontario prend en charge un examen annuel de la vue majeur pour les résidents âgés de 19 ans et moins, de 65 ans et plus et ceux qui ont des problèmes de santé particuliers.