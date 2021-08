Un plus grand besoin de personnel pour les élections municipales de Gatineau

Le recrutement du personnel a déjà commencé pour les élections municipales au mois de novembre. Différents postes rémunérés sont à pourvoir. La Ville est à la recherche de scrutateurs, de secrétaires, de préposés à l'information ainsi que de personnes au maintien de l’ordre et à l’accueil.

Les personnes engagées seront appelées à travailler les 30 et 31 octobre pour le vote par anticipation, le 3 novembre au bureau de la présidente d’élection et le 7 novembre prochain, à la date du scrutin.

La présidente d’élection, Geneviève Leduc, explique que la pandémie joue sur la quantité de personnel requis. En vertu du nouveau règlement du gouvernement provincial, des journées [de vote] ont été ajoutées , explique cette dernière. La Ville de Gatineau a voulu aller de l’avant pour permettre au maximum de gens d’aller voter.

La campagne électorale municipale se déroule dans un contexte d’autant plus particulier, cette année, que des élections fédérales viennent tout juste d’être déclenchées.

On essaie de travailler ensemble pour trouver le maximum de gens possible. Une citation de :Geneviève Leduc, présidente d'élection

Malgré tout, Mme Leduc est optimiste quant à l'embauche. Je ne pense pas qu’il va y avoir un gros impact sur le recrutement du personnel , explique-t-elle.

Conjuguer pandémie et élections

Des mesures sanitaires seront mises en place pour assurer la sécurité du personnel, selon la directrice d’élection. Mme Leduc assure que l’équipe se conformera aux protocoles sanitaires et aux décrets gouvernementaux .

Des barrières physiques seront installées entre l’électeur et le personnel. La distanciation, la désinfection des mains et des urnes seront aussi mises en place.

On va avoir du personnel supplémentaire pour gérer les files d’attente à l’intérieur ou à l'extérieur, et il va y avoir des gens dédiés à la désinfection. Une citation de :Geneviève Leduc, présidente de l'élection

Nouveauté cette année, les personnes âgées de 70 ans et plus pourront demander à voter par correspondance, qu’ils habitent en résidence, en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ou dans leur maison. On va approcher les centres pour personnes âgées et les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée pour leur donner les trousses et leur expliquer pour que ces gens-là puissent voter le plus possible , ajoute Mme Leduc.

Deux journées consécutives de vote par anticipation ont également été mises au calendrier, les 30 et 31 octobre.

L’idée d’étendre le vote, c’est qu’il y ait le moins de gens possible en même temps aux bureaux de scrutin, donc ça permet aux gens d’y aller un peu partout à ces dates-là , explique-t-elle.

À Élections Canada, on se fait tout aussi rassurant. L'organisme a également commencé le recrutement du personnel électoral. Tout sera prêt pour les jours de vote par anticipation , confie le porte-parole d'Élections Canada, Serge Fleyfel. Il n'y a pas d'inquiétudes à y avoir.

Serge Fleyfel est le porte-parole d'Élections Canada. Photo : Radio-Canada

Ce dernier ajoute que les travailleurs d’élection vont être formés pour le contexte de la pandémie.

Tout est fait pour la sécurité des électeurs et des travailleurs. Une citation de :Serge Fleyfel, porte-parole d'Élections Canada

Distanciation, barrière physique, port du masque et de la visière, nettoyage et désinfection, tout sera mis en place selon les règles. En entrevue, M. Fleyfel a souligné que des registres des entrées seront également tenus lors des différentes journées de scrutin. Au cas où il y ait problème, le registre sera remis aux autorités de santé , conclut-il.

Avec les informations de Nathalie Tremblay