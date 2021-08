Près de 300 cas actifs de COVID-19 à Windsor-Essex

Selon les dernières statistiques du bureau de santé, Windsor-Essex compte 287 cas actifs, dont 84 liés aux variants préoccupants du virus.

Sept personnes sont actuellement hospitalisées pour le COVID-19, selon le bureau de santé.

Le site Web de l’Hôpital régional de Windsor indique que 4 des 7 patients actuellement traités ne sont pas vaccinés. Un parmi eux se trouve dans l’unité de soins intensifs.

Jusqu’à présent, 77,5 % des résidents de Windsor-Essex âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, et 69,9 % de toute la population admissible ont reçu les deux doses.

Ailleurs dans la région

La santé publique de Lambton rapporte 13 cas actifs en date de mardi.

Chatham-Kent note une augmentation de deux nouveaux cas de COVID-19. Vingt-neuf cas sont actifs dans la municipalité.