Une preuve de vaccin ou un test négatif bientôt requis pour aller voir les Maple Leafs

Les amateurs des Maple Leafs de Toronto, des Raptors, du Toronto FC et des Argonauts devront présenter une preuve de vaccination ou un test négatifs à la COVID-19 pour avoir accès aux rencontres de leur équipe favorite.

La Maple Leafs Sports and Entertainment (MLSE) a annoncé que ses équipes vont exiger une preuve de vaccination ou un test négatif à la COVID-19 pour avoir accès à ses arénas et à ses restaurants

Ces consignes doivent être mises en place d’ici la mi-septembre et vont par ailleurs s’appliquer aux employés de la compagnie.

En plus de ses équipes principales, la MLSEMaple Leafs Sports and Entertainment est aussi responsable des Raptors905, des Marlies de Toronto et du Toronto FC 2.