« Ça aurait été une erreur d’évacuer avant que tombe Kaboul »

Une foule errant sur le tarmac de l’aéroport de Kaboul, des hommes accrochés aux flancs d’un avion militaire américain… Ces scènes de chaos  (Nouvelle fenêtre) circulent depuis le début de la semaine à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Même si elles ne ressemblent pas toutes au désordre des derniers jours en Afghanistan, les évacuations en contexte de guerre sont des opérations complexes qui entraînent leur lot de surprises. En 2006, lors du conflit israélo-libanais, le Canada évacue des milliers de ses ressortissants. Quelques années plus tard, l’ambassade canadienne en Syrie est évacuée.

L’ex-diplomate et ancien représentant civil du Canada à Kandahar Ben Rowswell a vécu de près l’évacuation de ressortissants canadiens au Liban. M. Rowswell, qui est aujourd’hui président du Conseil international du Canada, répond à nos questions.

Ben Rowswell lors de sa cérémonie d'assermentation comme nouveau représentant du Canada à Kandahar, en 2009 Photo : La Presse canadienne / Bill Graveland

En quoi une évacuation est-elle si complexe?

Je peux parler de mon expérience au Liban, en 2006, lors de la guerre israélo-libanaise. C’était une évacuation civile. C’était très difficile, car on ne pouvait pas dépendre de nos transports; il fallait attendre des bateaux. C'est toujours préférable de dépendre des forces canadiennes. Si c'est militaire, le Canada peut dépendre de ses propres outils.

Pour ce qui est de l'Afghanistan, les responsabilités du gouvernement, c’est de sortir les employés canadiens et leur famille. La responsabilité d’évacuer ne s’étend pas aux citoyens afghans, mais au personnel de l’ambassade. C’est ce qu’on appelle le devoir de diligence.

Le Canada n’a-t-il pas aussi évacué dans les derniers jours 800 Afghans dans le cadre d’un programme spécial d’immigration avec des vols directs?

C’est une mesure vraiment hors de l’ordinaire d’offrir le transport à ces gens. C'est une innovation dans les opérations internationales du Canada. Normalement, les candidats pour l’immigration doivent se déplacer à leurs propres frais au Canada. Lors de l'évacuation de la Syrie [en 2012], on a laissé les employés syriens dans une zone de guerre bien pire que l'Afghanistan.

Les évacuations riment-elles toujours avec chaos?

Au Liban, c’était chaotique. Mais c’était un ordre de complexité qui va au-delà de ce qu'on a vu en Afghanistan. Mais j’ai entendu parler d'opérations militaires très bien organisées. C’est toujours stressant pour les personnes qui sont en train d’être évacuées, cela dit.

Nous avons eu une évacuation de l'ambassade en Syrie en 2012. Je n’étais pas impliqué à l’époque, mais là aussi, le plan a été mis en exécution de manière très rapide. C’était une zone de guerre avec énormément de violence. Ça démontre comment le gouvernement peut évacuer son personnel de façon efficace et sécuritaire, et dans des conditions très difficiles.

En 2006, 40 000 Canadiens sont sortis du Liban en une semaine. C’était beaucoup trop pour la capacité militaire du Canada. Même avec tous les bateaux disponibles, on ne pouvait pas déplacer autant de monde. Les gens étaient dans des camps et attendaient les bateaux. Dans le cas d’une ambassade, il y a beaucoup moins de personnes. À Kaboul, quelques douzaines travaillaient à l'ambassade, donc c’est plus facile de contrôler les ressources.

Quel message, notamment pour les Afghans, envoie-t-on avec une évacuation si précipitée?

Je sais qu’il y avait un débat au sein du gouvernement américain sur le timing [moment opportun] de l’évacuation. Ce n'est pas facile, car on ne veut jamais évacuer une ambassade; on veut établir une relation avec un gouvernement, qu’il soit ennemi ou ami. N'importe quel pays veut maintenir une ambassade. Parfois, des développements prennent tout le monde par surprise, comme c’est le cas ici. Personne ne pensait que le gouvernement tomberait si rapidement. Le Canada comme les autres pays avaient besoin d’évacuer très rapidement. Ça aurait été une grande erreur d’évacuer une ambassade avant que tombe Kaboul; ça aurait été d’abandonner les intérêts du Canada.

J’espère que l’ambassade reprendra ses activités, mais ça va prendre des jours, voire des semaines, car personne ne sait comment les talibans vont agir. C’est un groupe assez brutal et endurci par la guerre. On aura besoin de prendre notre temps avant de rétablir une présence diplomatique.

Pour ce qui est du débat sur la nécessité d’avoir des ambassades dans des zones de haut risque, personnellement, je crois dans la défense des intérêts du Canada, et ça prend des diplomates.