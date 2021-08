Tourisme Val-d’Or constate une hausse des visiteurs de l’extérieur

Selon les statistiques de Tourisme Val-d’Or, les principales hausses d’achalandage proviennent des régions de Québec (72%), de Montréal (54%), de la Montérégie (72%) et de l’Estrie (100%).

Tout comme la Gaspésie et la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue profite elle aussi de la volonté de Québécois de visiteur leur province, estime Nancy Arpin, directrice générale de Tourisme Val-d’Or.

Je pense que les gens cherchaient de la nouveauté et de l’exotisme et c’est un peu ce qu’on représente aux yeux des Québécois des régions plus au sud, avance-t-elle. Aussi, on remarque que plusieurs visiteurs en sont à leur premier passage chez nous. Ce ne sont pas uniquement des gens qui viennent voir la famille ou les amis. Pour nous c’est très intéressant, parce qu’on souhaite qu’ils deviennent des ambassadeurs pour le futur.

Nancy Arpin estime que les touristes ont pu apprécier leur passage dans la région, même si certains attraits sont un peu moins accessibles en raison des mesures sanitaires.

Notre offre demeure très diversifiée, mais c’est certain que les gens ont intérêt à réserver à l’avance pour des activités spéciales comme la visite de la Cité de l’Or, par exemple. Mais avec nos grands espaces, l’accès à notre territoire est presque illimité. Des sites comme les parcs nationaux ou la Forêt récréative demeurent tout aussi populaires et accessibles , souligne la directrice générale.

Différents obstacles comme des passerelles, des filets et une tyrolienne offrent différents défis physiques à la Forêt récréative de Val-d'Or (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Si les visiteurs de l’extérieur sont plus nombreux, de moins en moins de gens de la région fréquentent le bureau touristique de Val-d’Or. L’achalandage global depuis le début juillet est donc similaire à celui de 2019.

Notre offre de services a changé, précise Nancy Arpin. Plusieurs de nos visiteurs de la région venaient nous voir pour acheter des droits d’accès pour les zecs ou la réserve faunique. Maintenant ils peuvent le faire directement en ligne. L’ajout de beaucoup d’outils d’information sur le web explique sûrement pourquoi les gens de la région nous fréquentent moins.

Tourisme Val-d’Or tracera un bilan à la fin de la saison avec les différents sites et attraits sur son territoire.