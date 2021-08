Élections : des parents ontariens espèrent une solution au coût des garderies

Le système de garderie, l'un des enjeux des élections fédérales anticipées de septembre, préoccupe les familles à travers le pays et surtout en Ontario, l'une des provinces où les parents payent le plus pour faire garder leurs enfants.

Propriétaires, responsables des garderies ainsi que les parents scrutent déjà les différents plans de garderies que proposent les différents partis. Linda Essmaki, codirectrice de l'agence francophone de garderies familiales Bonjour Sunshine est favorable à un système universel de garderie comme le proposent les libéraux et les néo-démocrates.

Linda Essmaki. Photo : Fournie par Linda Essmaki.

En tant que parents francophones, nous pensons que l'accès à une solution de garde pour tous à 10 $ apporte de l'égalité et de l'unification pour un service qui devrait être accessible à tous et pour tous , explique-t-elle.

Le Parti libéral entend ramener le coût mensuel de la garderie à 10 $ d’ici 5 ans partout au pays. Le Nouveau Parti démocrate propose également un programme national au même coût mensuel et en accord avec les provinces.

Quant aux conservateurs, ils proposent un crédit d’impôt remboursable jusqu’à 75 % des coûts pour les familles à faible revenu. Le Parti vert n'a pas encore dévoilé de plan sur les garderies.

D'après Linda Essmaki, ces deux types de plans permettent de résoudre plusieurs problèmes au même moment.

Nous sommes extrêmement favorables à cette proposition qui permet aux femmes de reprendre le travail sans devoir sacrifier leur vie professionnelle et de permettre à tous de développer l'économie canadienne au même moment qu’on trouve la solution à une problématique très grave, et pourtant extrêmement indispensable. Une citation de :Linda Essmak

La Torontoise Sandra Adjou Akiremy. Photo : Karl Akiremy

Sandra Adjou Akiméry, qui a déménagé en Ontario depuis 6 ans, juge salutaires les modèles des libéraux et des néo-démocrates. Elle affirme payer des coûts exorbitants pour la garde de ses enfants à Toronto, autrement plus élevés que ce qu’elle payait au Québec. J’aime bien la proposition des libéraux où c’est à traitement égal et si une personne veut mettre son enfant dans une garderie privée, ça c’est son choix, mais au moins tu as la possibilité de mettre ton enfant dans une garderie , dit-elle.

Mme Akiméry pense qu’un plan comme celui du Parti conservateur du Canada pourrait créer de la discrimination entre les familles. J’ai toujours du mal au fait que parfois quand on est un peu plus riche qu'on ait à payer plus , indique-t-elle.

Plans plus complexes pour les Franco-Ontariens

Martine St-Onge est directrice générale de l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Du côté de l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO), on estime que les plans proposés par les trois partis sont complexes et différents.

La mécanique qui est proposée est très différente, mais complexe dans le sens où c'est difficile à l'électeur qui va aller aux urnes dans un mois de prendre une décision , explique Martine St-Onge, directrice générale de l’ AFÉSEOAssociation francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario . Elle ajoute qu’il faudrait prendre aussi en compte les particularités de chaque province, car un système adopté par telle province ne plaira pas nécessairement à une autre province.

En Ontario lors des dernières élections provinciales il y avait une proposition sur la table avec un système presque universel, mais la population avait dit non à ça. Une citation de :Martine St-Onge

Toujours pour l’Ontario, Martine St-Onge précise que même si on dit que c’est les parents qui payent de leurs poches, il y a quand même un peu d’argent qui vient de la province pour augmenter un peu le salaire et permettre aux enfants de 4 ans d’entrer à l'école gratuitement à temps plein, ce qui n’est pas le cas pour toutes les provinces.

L'Ontario souffre d'une pénurie de personnel dans ses garderies, selon l'AFÉSEO. Photo : Getty Images

Selon la Directrice de l’ AFÉSEOAssociation francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario , l’Ontario a des enjeux beaucoup plus complexes comparativement aux autres provinces qui nécessitent des réponses appropriées des partis politiques. Mme St-Onge cite notamment la pénurie de personnel et la difficulté pour les parents de trouver de nouvelles places pour leurs enfants.

Nous avons des enjeux chroniques qui font en sorte que c’est difficile d’offrir des services de qualité, continus, accessibles et abordables. Est-ce que les plateformes présentées vont s’attaquer à la question de pénurie du personnel ou de manque de place? Une citation de :Martine St-Onge