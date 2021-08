Deux avions d'Afghanistan sont arrivés au Canada

Les premiers réfugiés afghans fuyant les talibans depuis la chute de Kaboul commencent à arriver au Canada. Deux avions d'Afghanistan, l'un avec à son bord des diplomates et des miliaires et l'autre, des réfugiés, ont atterri à Ottawa et à Toronto dans la nuit de lundi à mardi. Si le gouvernement fédéral s’est fixé comme objectif d'accueillir 20 000 de ces réfugiés, certains croient qu'il a l’obligation morale et politique d’en faire davantage.

Jusqu'à maintenant, cinq vols transportant des réfugiés ont décollé d’Afghanistan depuis que le fédéral a annoncé, fin juillet, qu’il allait offrir l'asile aux Afghans qui sont menacés par les talibans pour avoir aidé le Canada.

Une bonne partie des Afghans qui sont ciblés par le rapatriement sont déjà à l’extérieur de l’Afghanistan , précise le directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’aide humanitaire, François Audet.

Le gouvernement n'a pas précisé le nombre de réfugiés qui sont arrivés la nuit dernière au pays, mais en date de lundi 807 d'entre eux auraient été évacués, selon Justin Trudeau.

N’en demeure pas moins qu’un nombre important de personnes ciblées par les efforts d’évacuations canadiens sont toujours prises en Afghanistan. Ce sont aussi celles qui se sont associées à l’effort de la société civile et puis il y a les minorités religieuses, certaines minorités ethniques, les personnes LGBTQLesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et queer , et cætera , souligne pour sa part Frédéric Mégret, professeur à la faculté de droit de l’Université McGill.

Les deux spécialistes des questions humanitaires s’entendent pour dire que le gouvernement canadien doit en faire plus pour aider le plus d’Afghans possible, qu’ils aient collaboré ou non à la plus longue mission militaire du Canada de 2001 à 2014.

Tous les pays qui ont contribué directement aux opérations militaires des 20 dernières années n’ont moralement pas le choix d’ouvrir leurs frontières. Une citation de :François Audet, directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’aide humanitaire

L’essentiel du fardeau de l’accueil des réfugiés est loin d’être assumé par les États-Unis ou le Canada , ajoute M. Mégret. Il est injuste que ce soit toujours les pays limitrophes, les pays les plus proches, qui n’ont rien eu à voir dans certains cas – ou relativement peu – avec l’énorme déstabilisation de l’Afghanistan qui doivent prendre en charge le plus grand nombre de réfugiés, dénonce-t-il.

Les Afghans ont été nombreux à se diriger vers la frontière avec le Pakistan dans la foulée de la prise de pouvoir des talibans. Photo : Reuters / STRINGER

Depuis une dizaine d’années, le gouvernement canadien a réinstallé plus de 800 interprètes et employés de soutien. Ottawa n’a pas précisé dans l’immédiat le nombre de ces réfugiés ramenés à bord de ses récents vols.

Des opérations complexes

Les vols en provenance de l’Afghanistan au Canada ont pu reprendre lundi, alors qu’un certain ordre régnait à l’aéroport de Kaboul, après deux jours dramatiques de chaos alors que les talibans se sont emparés de la capitale et des rênes du pays.

La situation demeure néanmoins tendue, car le nombre d’Afghans qui veulent migrer d’urgence est toujours colossal. Le plus crucial, c’est sans doute que l’aéroport tienne, parce que c’est la seule porte de sortie pour les Afghans qui veulent quitter le pays , insiste le professeur Mégret.

Difficile de savoir comment se positionne le nouveau régime taliban quant à l’exode qui se déroule dans le pays, mais la meilleure issue serait que le gouvernement ferme l’œil sur l’émigration, croit-il.

Des milliers d'Afghans ont mis le cap vers l'aéroport de Kaboul pour tenter de fuir l'Afghanistan. Photo : Reuters / STRINGER

Entretemps, la suite des évacuations vers le Canada s’annonce excessivement complexe , estime François Audet.

L’Armée canadienne n’a pas la capacité aérienne de pouvoir rapidement faire un pont aérien , note-t-il. Il y aura sûrement des avions de l’armée, mais aussi des avions civils qui seront nolisés ou bien […] que l’armée américaine aussi puisse permettre l’évacuation dans une base limitrophe.

D’anciens combattants canadiens et les partis d’opposition à Ottawa ont accusé le gouvernement libéral d’avoir tardé à aider les anciens interprètes au cours des derniers mois, alors qu’on savait depuis le printemps que les États-Unis allaient retirer leurs soldats d’Afghanistan.

Il est vrai que la rapidité avec laquelle les talibans ont pris le contrôle du pays en a surpris plus d’un. La crise humanitaire qui se déroule en Afghanistan s’est néanmoins imposée dans la campagne électorale fédérale déclenchée dimanche au Canada.

Le fondateur de Not Left Behind, Andrew Rusk, estime qu’au moins 2000 d’entre eux attendent d’être évacués.

Quand M. Trudeau a été interrogé lundi sur les raisons pour lesquelles son gouvernement n’avait pas agi plus tôt, il a soutenu qu’il avait commencé à travailler sur cette opération au printemps.