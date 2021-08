Audit de performance : Shawinigan ajuste ses politiques de gestion

À la demande de la Ville, la Commission a examiné durant plusieurs mois les politiques de gestion de l’appareil municipal et formulé 10 recommandations.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, affirme avoir présenté à la CMQCommission municipale du Québec un plan d’action comportant 14 actions à réaliser en trois ans. La Commission a accepté les changements proposés, selon le maire.

Des vocations précises pour les surplus

La Ville va notamment se doter d’une politique de gestion des réserves et des excédents accumulés pour déterminer à l’avance comment cet argent sera dépensé.

Au lieu de prendre les surplus et les mettre dans un bas de laine, on va déjà, d’avance, à travers une politique, indiquer de quelle façon on va faire la gestion de ces surplus , a expliqué le maire Angers en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Michel Angers affirme qu’un pourcentage des surplus pourrait, par exemple, être consacré au réseau d’eau potable, d’eaux usées ou encore être affecté d’avance à la diminution de la dette. C’est intéressant comme approche, on s’est inspiré de plusieurs villes à travers le Québec , ajoute-t-il.

Le maire précise qu’il souhaiterait qu’une partie des excédents soit dédiée à la lutte contre le gaz à effet de serre et les changements climatiques. Le conseil municipal va créer une réserve financière pour faire face à des situations exceptionnelles ou imprévues notamment causées par les changements climatiques , indique la Ville par voie de communiqué.

Rédaction d'une politique de gestion de la dette

La Ville va aussi désormais avoir une politique de gestion de la dette. Ça fait déjà 5 ans qu’on a une orientation de limiter à 16 millions les investissements de la Ville de Shawinigan et on a écrit ce qu’on faisait , explique M. Angers.

À la suite de l’examen de la CMQCommission municipale du Québec , la Ville a aussi décidé de réviser son entente avec la Société de développement de Shawinigan, un organisme sans but lucratif (OBNL), qui a pour mission de favoriser le développement économique du territoire de la municipalité. C’est le bras immobilier de la Ville , explique le maire.

L’entente va spécifier plus clairement les rôles des deux parties afin de mieux refléter la réalité. Elle va aussi inclure différentes dispositions d'un code d’éthique et de déontologie, un modèle de déclaration d’intérêt des administrateurs et dirigeants, un modèle d’attestation des administrateurs et dirigeants au code d’éthique et de déontologie, un modèle de déclaration de confidentialité pour les administrateurs et dirigeants .

D'autres changements devraient survenir d'ici la fin septembre. Shawinigan veut notamment se doter d'une politique sur les rôles et responsabilités des intervenant de la Ville dans les différents conseils d'administration d'organismes.