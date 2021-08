La ministre Marguerite Blais au repos forcé pour un mois

Selon La Presse canadienne, Marguerite Blais souffre depuis longtemps de douleurs aiguës à une jambe dues à un virus qu’elle aurait contracté. Ce problème l'a obligée à se déplacer en béquilles ou en fauteuil roulant à quelques reprises ces derniers mois.

Afin de me rétablir pleinement de problèmes de santé mineurs, mon médecin m’a indiqué que je devais prendre du temps pour revenir en pleine forme , a déclaré mardi la ministre dans un communiqué.

On ignore si Mme Blais, qui est âgée de 70 ans, devra subir une intervention chirurgicale ou recevoir des soins particuliers.

C’est le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui assumera les fonctions de Marguerite Blais pendant son congé de maladie.

Sans préciser la nature exacte du diagnostic qu’elle a reçu, le cabinet de la ministre a démenti les informations voulant qu’elle souffre d’épuisement professionnel, comme l'ont rapporté certains médias.

En plus de manquer la rentrée parlementaire du 14 septembre, Marguerite Blais ne pourra également prendre part à la série d'annonces prévues sur la construction des maisons des aînés.

Interrogé sur l’état de santé de Mme Blais, le premier ministre François Legault s’est voulu rassurant en expliquant qu’il s’agit d’un problème qui n’a rien d’inquiétant.