Vaccination en milieu scolaire : l’Association des enseignants préconise le libre choix

L’Association des enseignantes et des enseignants du Nouveau-Brunswick (AEFNB) ne compte pas imposer la vaccination à ses membres. « On a toujours préconisé le libre choix », indique Nathalie Brideau, présidente de l’organisme.

Mardi, le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario, Kieran Moore, a annoncé qu’une nouvelle politique de vaccination contre la COVID-19 s’appliquera au personnel du système d’éducation. Les personnes qui refusent la vaccination auront à se soumettre régulièrement à des tests de dépistage.

Nous, on est des pédagogues, des enseignants, et on sait qu’habituellement, si on veut changer des comportements, c'est beaucoup plus facile quand on y va par éducation que par obligation , explique pour sa part Mme Brideau.

Elle souligne que l' AEFNBAssociation des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick demande continuellement aux enseignantes et enseignants de suivre les consignes sanitaires de la santé publique.

Dans une déclaration envoyée par courriel, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance affirme qu'au moins 92 % des employés des écoles ont reçu la première dose du vaccin [contre] la COVID-19 en mars et au début du mois d'avril.

Deux passantes rencontrées à Moncton ne pensent pas non plus que la vaccination devrait être obligatoire. En tant que parent et enseignante, je crois que tout le monde devrait avoir le droit de choisir , affirme Courtney Puddington.

Walid Boufous, 18 ans, est d'un autre avis. Je me sentirai plus à l'aise s'ils [les enseignants] sont vaccinés , dit-il.

En conférence de presse, mardi, le directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda, a dit qu'il ne rendra pas la vaccination obligatoire aux membres du personnel scolaire.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne tardera pas à présenter son plan de retour en classe. Celui-ci devrait être rendu public à la fin de la semaine.

Les enfants moins à risque de tomber malade

Selon les études publiées jusqu'à présent, les enfants sont moins à risque de développer des complications liées à la COVID-19. Au Canada, en date du mois de juin, les enfants de 0 à 19 ans représentaient 19 % des cas , peut-on lire sur le site de Société canadienne de pédiatrie.

De ceux-ci, 1,1 % ont été admis aux soins intensifs, et 0,05 % ont succombé à la maladie. Néanmoins, les enfants atteints du syndrome de Down, d'hypertension, de diabète ou encore d'obésité sont plus vulnérables à une forme grave de la COVID-19.

