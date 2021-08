Ève Gascon pourrait jouer dans la LHJMQ sans perdre son admissibilité à rejoindre la NCAA

Ève Gascon devait initialement effectuer un passage de seulement 48 heures au camp de développement des Olympiques de Gatineau, mais il semble que la gardienne de but ait amplement le temps de se faire valoir.

Après avoir pris le temps de lire plus attentivement les règlements de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) concernant les camps d'entraînement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), l'organisation des Olympiques en est venue à la conclusion que ceux-ci semblent s'appliquer uniquement aux hockeyeurs masculins.

Le règlement ne s'applique pas aux filles, donc je peux rester le temps que je n'ai pas encore signé avec l'Université de Minnesota-Duluth , explique la principale intéressée.

On en est à relire la réglementation pour être certains à 100 % avant de mettre Ève dans une situation qu'elle pourrait regretter , précise Louis Robitaille, le directeur général et entraîneur-chef du club gatinois.

Advenant qu'elle obtienne officiellement le feu vert de la NCAANational Collegiate Athletic Association , la gardienne de 18 ans pourrait donc prendre part à des matchs hors concours sans problème.

Les Olympiques tentent par tous les moyens de permettre à Ève Gascon de prolonger son aventure. Photo : Radio-Canada / Olivier Periard

Ève Gascon pourrait même évoluer dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec d'ici à son entrée dans les rangs universitaires américains, à l'automne 2023. La tâche s'annonce ardue pour la native de Terrebonne, puisque les deux gardiens de but des Olympiques la saison dernière, Rémi Poirier et Emerik Despatie, sont de retour cette année.

La gardienne des Patriotes du Cégep de Saint-Laurent a toutefois causé des surprises toute sa vie et, de son propre aveu, elle ne participe pas au camp d'entraînement pour jouer les touristes.

Je l'ai fait dans le Midget AAA, j'ai forcé les choses pour me faire prendre et je vais essayer de le refaire ici, de me taille une place sur l'équipe , rappelle-t-elle.

Je ne suis pas venue ici pour boucher un trou, je suis venue pour montrer que les filles peuvent jouer avec les gars et démontrer mon talent. Une citation de :Ève Gascon, gardienne de but à l'essai avec les Olympiques de Gatineau

Si elle mérite sa place, si on pense qu'elle peut nous aider et que c'est bon pour sa carrière, c'est définitivement quelque chose qu'on va considérer et qu'on va lui permettre de faire , a pour sa part assuré M. Robitaille.

Un tourbillon médiatique

Questionnée sur l'attention médiatique qu'elle a reçue au cours des dernières 48 heures, Ève Gascon a qualifié l'expérience d'excitante, mais un peu gênante . De grands noms du hockey féminin tels qu'Ann-Renée Desbiens, Mélodie Daoust et Kim St-Pierre ont d'ailleurs pris le temps de lui écrire sur les médias sociaux pour la féliciter.

Je remercie tout le monde pour les beaux mots et j'ai hâte de continuer le camp , a tenu à mentionner la jeune femme.

Au cours des prochains jours, elle tentera d'oublier cet engouement médiatique lorsqu'elle sautera sur la glace du Centre Slush Puppie.