Marieve Ruel représentera le NPD dans Jonquière

Elle a déjà été attachée de presse de Karine Trudel lorsqu'elle était députée de la circonscription pour le même parti de 2015 à 2019. Elle s'est également impliquée au sein de la formation Unissons Saguenay, ce nouveau parti formé en vue de la prochaine élection municipale.

Marieve Ruel est agente administrative au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Âgée de 31 ans, Marieve Ruel veut mettre l'accent sur les changements climatiques durant sa campagne.

J'ai l'ambition de rendre les enjeux fédéraux plus près des gens de Jonquière. C'est-à-dire que quand on parle justement d'urgence climatique, bien, comment ça résonne chez les gens de Jonquière, qu'est-ce que ça change dans notre quotidien. On pense au dossier de l'aluminium. Bien chez nous ça ne veut pas juste dire industrie de l'aluminium, ça veut dire l'usine qui est derrière chez nous. C'est l'endroit où des gens de nos familles travaillent des générations. C'est donc, d'aller chercher cette couleur-là, cette essence-là régionale dans les enjeux fédéraux , a-t-elle imagé en entrevue.

En 2019, Mario Simard, du Bloc québécois, avait récolté 35,6 % des voix contre 24,6 % pour Karine Trudel.

Le nom du candidat néo-démocrate dans Chicoutimi-Le Fjord devrait être dévoilé sous peu.

D'après des informations de Roby St-Gelais