Avertissement de chaleur extrême dans Matapédia-et-les-Plateaux

Les gestionnaires de la direction régionale estime qu'une sortie publique est nécessaire dans la foulée des hausses de température des derniers jours.

Louis-Charles Rainville, conseiller en santé environnementale au CISSS CISSS de la Gaspésie explique comment se prend ce genre de décision on émet des alertes quand on atteint 31 degrés sur trois jours, en moyenne, et quand les nuits ne sont pas fraiches, c'est-à-dire sous 16 degrés.

Les autorités invitent les résidents de ce secteur à réduire les efforts physiques et à boire beaucoup d’eau. Les citoyens sont aussi invités à fréquenter les plans d’eau de la région.

Les autorités estiment que les personnes âgées, les citoyens atteints d’un problème de santé mentale ou de dépendance à l’alcool ou aux drogues représentent, avec les enfants de quatre ans et moins, les groupes les plus vulnérables.

La Direction régionale de santé publique conseille aussi aux habitants de la région de Matapédia-et-les-Plateaux de ne pas hésiter à demander de l’aide à leur entourage s'ils se sentent incommodés par la chaleur.

Ne pas hésiter à contacter vos proches et assurez-vous que tout le monde va bien. Desfois ce sont les personnes qui vivent seules qui vivent le plus l'impact de la chaleur. Une citation de :Louis-Charles Rainville, conseiller en santé environnementale au CISSS de la Gaspésie

Les premiers symptômes d'un état de santé qui se dégrade passent par la déshydratation, la fatigue, les étourdissements ou les malaises.

Les citoyens qui se questionnent sur leur état de santé peuvent obtenir plus de renseignements en appelant Info-Santé en composant le 8-1-1.