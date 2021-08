13 nouveaux cas au Nouveau-Brunswick et une hospitalisation

Le Nouveau-Brunswick rapporte 13 nouveaux cas de COVID-19 mardi en plus d'une hospitalisation.

Douze de ces nouveaux cas ont été dépistés dans la région de Moncton. Huit sont liés à des contacts étroits avec des cas déjà confirmés, confirme la santé publique. Les quatre autres font l’objet d’une enquête. Un 13e cas a été répertorié dans la région de Bathurst et relève également d’un contact avec une infection signalée antérieurement.

Au total, 110 cas actifs connus des autorités sanitaires sont recensés dans la province. Depuis lundi, 8 personnes se sont rétablies.

Avertissements d’exposition potentielle

La santé publique a ajouté de nouveaux avertissements à la liste d'expositions potentielles à la COVID-19 pour la région du Grand Moncton.

La salle d'urgence du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont est un lieu d'exposition potentielle au coronavirus. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

L'urgence du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont est maintenant dans la liste. Les personnes ayant fréquenté l'endroit le 14 août, entre 14 h et 3 h 30, pourraient avoir été exposée à la COVID-19.

Les autres lieux d'exposition possibles sont les suivants : Le 11 août entre minuit et 2 h - Loob Lounge , Moncton;

, Moncton; Les 9, 10, 11, 13 et 14 août entre 8 h et 18 h - Action Car and Truck Accessories , Moncton;

, Moncton; Le 12 août entre 12 h 30 et 14 h - Our Place , Moncton.

La santé publique demande aux personnes qui ont fréquenté un lieu d'exposition potentielle de subir un test de dépistage tout comme à celles et ceux qui ont des symptômes liés à la COVID-19.

La liste complète des expositions possibles  (Nouvelle fenêtre) est mise à jour régulièrement et est disponible sur le site web du gouvernement provincial.

Présence du variant Delta à Listuguj confirmée

La communauté mi'gmaq de Listuguj a annoncé mardi que le variant Delta de la COVID-19, hautement contagieux, a été trouvé dans la municipalité du Québec située à deux pas de Campbellton au Nouveau-Brunswick.

La Santé publique du Québec a confirmé aux Services de santé communautaire de Listuguj que le variant - à l'origine de l'augmentation des cas dans tout le pays - est présent dans la municipalité régionale du comté d'Avignon.

Listuguj est situé près de Campbellton, où les élèves du primaire et du secondaire vont à l'école. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

L'annonce survient quatre jours seulement après que la communauté a connu son premier décès soupçonné d'être lié à la COVID-19. Une personne âgée de 30 à 35 ans est morte vendredi.

Nous souhaitons rappeler aux résidents de notre communauté de continuer à suivre les précautions générales de sécurité pour le niveau d'alerte 1 (vert) du Québec pour le COVID-19 , a déclaré le gouvernement dans une publication sur Facebook mardi.

Il y avait deux cas actifs à Listuguj vendredi.

Plus de 160 résidents de la Première nation de Listuguj ont reçu leur première ou deuxième dose du vaccin COVID-19 lors d'une clinique mobile organisée dans la communauté, vendredi et samedi derniers. Photo : CBC / Julia Page

71,5 % des Néo-Brunswickois pleinement vaccinés

À ce jour, 71,5 % des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés et 83,4 % ont reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

La santé publique encourage les personnes qui n’ont pas encore reçu leur première ou leur deuxième dose à se présenter à une clinique sans rendez-vous, ou à fixer un rendez-vous par l’entremise d’une pharmacie participante ou d’une clinique organisée par le Réseau de santé Vitalité ou le Réseau de santé Horizon.

Tous les gens du Nouveau-Brunswick admissibles peuvent prendre un rendez-vous dès maintenant pour obtenir leur deuxième dose, et ce, 28 jours après avoir reçu leur première dose.