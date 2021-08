Une mère d'un soldat de Québec croit qu'il est mort en vain en Afghanistan

La mère d’un soldat de Québec mort en mission en Afghanistan se dit frustrée et déçue de voir que les talibans ont repris le contrôle du pays. Céline Lizotte croit que son fils et d’autres militaires ont payé de leur vie en vain.

Le fils de Céline Lizotte, Jonathan Couturier, est mort le 17 septembre 2009 en Afghanistan. Il effectuait une patrouille dans le district de Panjwai quand le véhicule dans lequel il se trouvait a été touché par l’explosion d’une bombe artisanale.

Un véhicule blindé léger de fabrication canadienne sillonne la campagne afghane, dans le district du Panjwai. (archives) Photo : La Presse canadienne / Bill Graveland

Mission inutile?

Aujourd’hui, douze ans plus tard, elle doute de l’utilité de cette mission.

C’est beaucoup de déception. Toutes les familles, les sacrifices, les craintes qu’on a pu avoir, ceux qui sont revenus blessés, ceux qui sont revenus dans des cercueils, pour que tout tombe à l’eau en une semaine. Est-ce que ça valait les sacrifices? Non , lance-t-elle.

Après le décès de son fils, Mme Lizotte a pourtant continué pendant des années à défendre la présence des militaires canadiens en Afghanistan. Elle jugeait ce travail important et essentiel.

Elle a changé d’avis.

Quand j’ai vu que tout avait été chamboulé en l’espace d’une semaine, j’en suis venue à me demander si ça en valait vraiment la peine. De voir que le président avait quitté, que les Afghans avaient remis leurs armes aussi vite, ce qu’ils avaient appris, pendant toutes les années où on a été là. Est-ce que ça a été retenu? Non , conclut-elle.

Des Afghans grimpent sur le toit d'un avion à l'aéroport de Kaboul, le 16 août 2021, pour tenter de fuir le pays. Photo : Getty Images / WAKIL KOHSAR

Leadership afghan questionné

L’adjudant à la retraite Claude Simard a passé 30 ans dans les Forces armées canadiennes. Il a participé à plusieurs missions, dont une d’une durée de 9 mois en Afghanistan.

Il assure que les militaires canadiens ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour aider le pays. Toutefois, il soutient qu’il doutait déjà, à l’époque, du leadership de l’armée afghane.

On a formé une armée afghane extraordinaire, mais moi je trouvais que le côté leadership de l’armée afghane n’était pas à la hauteur avec l’armée canadienne et l’armée américaine. On ne pouvait pas comparer. C’était mon inquiétude , raconte-t-il.

Des véhicules militaires et des soldats de l'armée afghane dans une rue du district d'Injil, le 1er août 2021. (archives) Photo : AFP / HOSHANG HASHIMI

Pas surpris de la situation

Il ne s’étonne pas que les talibans aient repris le contrôle de l’Afghanistan aussi rapidement après le départ des troupes américaines.

J’ai déjà fait une mission en Haïti, à Port-au-Prince. Aussitôt que nous sommes sortis de là, cinq ans après, c’était redevenu le même Port-au-Prince qu’avant qu’on soit déployés , mentionne Claude Simard.

Des militaires canadiens s'apprêtent à quitter la base de Zangabad, en Afghanistan, à bord d'un hélicoptère de l'armée canadienne, le 18 juin 2011. (archives) Photo : Reuters / Baz Ratner

Pas de retour souhaité

Le militaire à la retraite et Céline Lizotte s’entendent pour dire que la solution ne doit pas passer par le retour des militaires canadiens en Afghanistan.

J’ai beaucoup de peine. Ils avaient tous les outils nécessaires pour se défendre et ils ne les ont pas pris. Il y a eu assez de blessés, de vies brisées pour ce que ça a donné , estime Céline Lizotte.

On ne peut pas les prendre par la main pendant encore 100 ans. Ça a un coût pour le gouvernement, pour l’organisation. À un moment donné, ils doivent se prendre en main eux-mêmes. Sinon, ils ne seront jamais autonomes , ajoute Claude Simard.

Avec les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche