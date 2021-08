La CCIRN veut la formation en pilotage à Rouyn-Noranda

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a récemment octroyé un contrat à l’école d’Aviation de Rouyn-Noranda pour le cours de pilotage d’aéronefs.

La CCIRN croit ainsi qu’il est logique d’offrir la formation dans ce même secteur.

On soutient le fait que c'est un choix logique, qui coûte le moins cher avec le niveau d'étudiants qu'on a actuellement. Pourquoi quand on peut donner tout à proximité du service, on dépenserait plus cher pour envoyer le service à Val-d'Or. C'est un plus pour la région de pouvoir offrir cette formation-là en région, mais on comprend le modèle de rentabilité qui doit être respecté par le Cégep , affirme le 1er vice-président de la CCIRN, Guillaume Gauthier.

La semaine dernière, la communauté d'affaires de Val-d'Or a aussi fait une sortie publique pour demander à ce qui la formation soit donnée chez elle.

La décision du lieu de la formation doit être prise d’ici la fin septembre.