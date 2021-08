Le bassiste Simon Gallup annonce qu'il quitte The Cure

Simon Gallup a annoncé samedi qu’il quittait le groupe britannique, ont rapporté plusieurs médias américains. Il était le bassiste de The Cure depuis 40 ans.

Dans une publication sur Facebook maintenant supprimée, le musicien a écrit : C’est avec le cœur un peu lourd que [je vous annonce] que je ne suis plus un membre de The Cure. Je leur souhaite tous bonne chance.

En réponse à un commentaire sous la publication, Gallup a ajouté qu’il en avait assez des trahisons , sans donner plus de détails. À l’heure actuelle, le groupe n’a pas commenté les propos du bassiste, ni annoncé officiellement son départ.

Présent dès le deuxième album

Simon Gallup a joint les rangs de The Cure en 1979, en remplacement de Michael Dempsey, qui avait joué sur le premier album du groupe sorti au mois de mai de la même année, Three Imaginary Boys. Gallup a joué sur les trois prochains albums du groupe : Seventeen Seconds (1980), Faith (1981) et Pornography (1982).

Il a ensuite quitté brièvement The Cure, alors affecté par des tensions internes, avant de revenir en 1984. Il a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2019 aux côtés des autres membres du groupe.

Le coeur du groupe en concert a toujours été Simon, et il a toujours été mon meilleur ami , a affirmé le chanteur et figure emblématique du groupe, Robert Smith, dans une entrevue avec le magazine spécialisé NME en 2019.

Nous avons eu des périodes difficiles au fil des années, mais nous avons réussi à maintenir une amitié très forte , a-t-il ajouté.

Le chanteur Robert Smith et le bassiste Simon Gallup ensemble sur scène. Photo : Getty Images / Jo Hale

Un dernier album pour The Cure?

Par ailleurs, dans une entrevue avec le Sunday Times en juin dernier, Robert Smith a affirmé que le prochain album du groupe serait probablement son dernier.

Le nouveau matériel de The Cure est très émouvant , a-t-il affirmé. Ce sont 10 années d’existence distillées en quelques heures de trucs intenses [...] Et je ne peux pas m’imaginer faire autre chose. Je ne peux définitivement plus faire ça.

Le dernier album du groupe, 4:13 Dream, remonte à 2008.