Sept Manitobains vaccinés remportent un chèque de 100 000 $

Trois gagnants sont de la région sanitaire de Winnipeg alors que les quatre autres sont des régions sanitaires de Santé-Sud, d’Entre-les-Lac et de l’Est, de Prairie Mountain et du Nord.

Ils devaient tous avoir reçu leur première dose avant le 2 août.

Les gagnants : Winnipeg : Kerry Maskiew, Garth Deleske, Trent Fingler;

Kerry Maskiew, Garth Deleske, Trent Fingler; Santé Sud : Jacqueline Martel;

Jacqueline Martel; Prairie Mountain : John Lyons;

John Lyons; Entre-les-Lacs et de l’Est : Dustin McDuffe;

Dustin McDuffe; Nord : Bernell Lavallee.

Les lauréats des 10 bourses d’études de 25 000 $ destinées aux personnes âgées de 12 à 17 ans seront annoncés le 23 août prochain.

En juin dernier, le gouvernement manitobain annonçait la création de cette loterie pour encourager la vaccination dans la province en partenariat avec la Société des alcools et des loteries du Manitoba.

Un total de deux millions de dollars est attribué lors de deux tirages.

Le prochain sera pour ceux qui auront reçu leur deuxième dose de vaccin avant le 6 septembre. Aucune date quant au dévoilement des gagnants n’a été annoncée.

La campagne de vaccination progresse

Un total de 81 % des Manitobains admissibles avaient reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 en date du 17 août et 74,4 % étaient doublement vaccinés, selon les données provinciales.

Le ministre Wharton encourage les Manitobains à continuer de se faire vacciner pour atteindre la cible de réouverture de la fête du Travail .

Cette cible stipule que 80 % de la population âgée de 12 ans et plus devra avoir reçu une première dose de vaccin et plus de 75 % devront avoir reçu la deuxième dose.