Plus d’argent pour les aînés, réclame le Bloc québécois

De passage à Montmagny, le chef Yves-François Blanchet a avancé que le montant de 500 $ octroyé par les libéraux aux aînés de 75 ans et plus dans le dernier budget créait une situation discriminatoire et constituait une manœuvre électoraliste.

À plus long terme, le gouvernement libéral voulait augmenter de 10 % les prestations mensuelles de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes de 75 ans et plus, à compter de juillet 2022.

La mesure devait toucher 3,3 millions de Canadiens et entraîner une augmentation de 766 $ la première année, soit d’environ 64 $ par mois.

Toutefois, selon le Bloc, les aînés de 75 ans et plus méritent d’être mieux soutenus, mais tous les autres aînés aussi, dès 65 ans.

L’augmentation du coût de la vie et les dépenses supplémentaires – sans compter les sacrifices – qu’ont dû faire les aînés durant la pandémie justifient cette proposition, selon M. Blanchet.

Le gouvernement n’a rien fait [pour le revenu des aînés], sauf une fois l’année dernière, un chèque de 300 $, qui apparaît dérisoire si on le compare à des sommes qui ont été investies par le gouvernement canadien pour l’ensemble de l’économie , a-t-il lancé.

Dans le budget, le gouvernement a donné 500 $, mais seulement aux aînés âgés de plus de 75 ans. Et, comme par hasard […], le lendemain du déclenchement des élections, voici 500 $. J’ai même vu des gens sur les réseaux dire : "Ah bien, j’ai reçu 500 $, je vais voter pour les libéraux." Et d’autres leur disaient : "Ça n’a pas de bon sens, tu ne peux pas te laisser faire de même."

Il y a une manœuvre vulgaire dans ce que les libéraux ont fait avec ce chèque , insiste-t-il.

Le Bloc mise sur un autre gouvernement minoritaire

M. Blanchet souligne que l’appui du Bloc a permis au gouvernement d’adopter cette augmentation de 10 % de la prestation de Sécurité de la vieillesse dans son budget.

Dès le retour au parlement, le Bloc va proposer un projet loi pour que, outre ce qui était dans l’ensemble global du budget, ce point-là très précis, il faudra que ce soit plus que 10 %. Ce n’est pas vrai que la pension des aînés peut augmenter de 60 $ par mois et qu’on va considérer ça comme acceptable , a poursuivi le chef bloquiste.

Qu’un prochain gouvernement soit de nouveau minoritaire nous donnera davantage de levier et de ressources pour obtenir un tel gain.

Le Bloc insiste par ailleurs pour que l'indexation de la Sécurité de la vieillesse suive l’augmentation des salaires plutôt que l’inflation.

Vaccination obligatoire

Concernant la vaccination obligatoire des employés fédéraux, le chef bloquiste dit souhaiter que tout le monde soit vacciné, mais je pense que l’État fédéral n’a pas juridiction pour dicter ça, ça relève de l’État québécois , a-t-il précisé.

M. Blanchet a aussi jugé qu’il y avait un flou entourant cette mesure décrétée par le fédéral et a ironisé sur le fait que le chef libéral Justin Trudeau participe à des bains de foule en contexte pandémique.