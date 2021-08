Cinq Premières Nations enquêteront sur d'anciens pensionnats en C.-B.

Les Nations Ahousaht, Tseshaht, de Williams Lake, Tla-o'qui-aht et Namgis ont pris la décision d’effectuer des recherches, à la lumière des découvertes récentes de tombes non marquées près d’ancien pensionnats à Kamloops, à Cranbrook et sur l’île Kuper.

Certaines d'entre elles affirment avoir embauché des archéologistes, des consultants et des opérateurs de drônes. Tous ont témoigné de la douleur psychologique et émotionnelle qui accompagne de telles enquêtes pour les survivants et leur famille.

Les histoires que nous continuons d'entendre de ces survivants nous indiquent que nous allons trouver quelque chose , croit le chef de la communauté de Williams Lake, Willie Sellars.

Au Canada, de nombreuses communautés autochtones pansent les plaies douloureuses de l'héritage des pensionnats. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Un long processus de guérison

La tâche peut s’avérer complexe, comme en témoigne le conseiller en chef de la Première nation Tseshaht, Ken Watts.

L’ancien pensionnat de Port Alberni est différent parce qu'il se trouvait sur une falaise rocheuse , explique-t-il, ajoutant qu’aujourd’hui, des maisons y sont construites. Néanmoins, la communauté prévoit de mener des travaux d’excavation.

Pour chacune de ces Premières Nations, le processus ne peut être forcé et il pourrait durer des mois, voire des années. Nous ne voulons pas faire les choses rapidement, nous voulons bien faire les choses , affirme le conseiller en chef d'Ahousaht, Greg Louie.

Une modification de la Loi sur les Indiens en 1894 a rendu obligatoire la fréquentation de pensionnats pour les enfants autochtones de moins de 16 ans. Photo : AFP / Andrej Ivanov

Des recherches financées par Ottawa et la province

La semaine dernière, les communautés Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam ont annoncé le lancement d’une enquête du même genre près de l’ancien pensionnat Saint Paul à North Vancouver.

En Colombie-Britannique, 18 pensionnats gérés par le gouvernement fédéral et différentes organisations religieuses ont hébergé de force des enfants autochtones.

En plus du soutien financier octroyé par Ottawa pour entreprendre des fouilles archéologiques sur les lieux des anciens établissements, la province a déployé un total de 12 millions de dollars que se partageront les communautés qui souhaitent ouvrir une enquête.

L’argent peut servir à financer un accès accru à des soins psychologiques, une offre dont les cinq Premières Nations citées comptent se servir.

Avec les informations d'Ethan Sawyer