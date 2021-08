La santé publique fait campagne pour le vaccin dans les établissements postsecondaires

Le Bureau de la santé publique de Toronto veut accroître la confiance et le recours au vaccin contre la COVID-19 dans les établissements postsecondaires et lance en ce sens une campagne pour promouvoir la vaccination dans ces espaces.

La campagne, qui s'intitule #VaxTOCampus, sert à rappeler à tout individu de se faire vacciner avant de retourner sur le campus, afin de contribuer à la sécurité et à la santé de la communauté .

La santé publique dit qu'elle veut atteindre les taux de vaccination les plus élevés possibles le plus rapidement possible pour que le personnel, les étudiants et le corps enseignant des établissements d'enseignement postsecondaire et des résidences étudiantes puissent retourner sur le campus en toute sécurité .

Par le fait même, le Bureau de la santé publique de Toronto dit soutenir les établissements postsecondaires qui élaborent des politiques de vaccination et s'efforcent d'augmenter les taux de vaccination parmi le personnel, les étudiants et le corps enseignant , écrit-il dans un communiqué.

Plusieurs universités ontariennes ont déclaré que la vaccination serait obligatoire pour tout étudiant qui souhaite reprendre les cours en présentiel à la rentrée prochaine dont l'Université de Toronto, l'Université d'Ottawa, l'Université Western, l'Université Queen's, l'Université de Waterloo, l'Université McMaster pour ne nommer que celles-là.

Nous voulons que les gens se fassent vacciner le plus rapidement possible dans toute la ville, y compris dans tous les campus de Toronto , a dit le maire de la Ville de Toronto, John Tory. Les vaccins sont le meilleur moyen de protéger tout le monde sur le campus.

Une vaccination complète nous offre la meilleure protection contre le COVID-19 et ses variantes plus transmissibles, et nous permet de reprendre les activités du campus que nous avons manquées en toute sécurité , a aussi dit la médecin hygiéniste en chef de Toronto, la Dre Eileen de Villa.