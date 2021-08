Affaire Cindy Gladue : la Couronne fait appel de la peine de Bradley Barton

La Couronne affirme, dans un avis d’appel, que le juge du procès le plus récent a commis une erreur dans sa prise en compte des facteurs aggravants et atténuants et qu'une peine de 12 ans et demi est manifestement inadaptée .

La peine imposée n’est pas proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la culpabilité morale du contrevenant , lit-on dans le document.

La peine du conducteur de camion ontarien avait été annoncée à la fin de juillet, à la suite d’un deuxième procès. En 2015, un jury l’avait reconnu non coupable du meurtre au premier degré de Cindy Gladue, une jeune mère crie et métisse de l’Alberta.

Cette décision avait déclenché des rassemblements et des appels à la justice pour toutes les femmes autochtones à travers le pays.

En 2011, Bradley Barton avait laissé Mme Gladue se vider de son sang dans une baignoire d’un motel, à Edmonton.

Des experts médicaux avaient affirmé que la mère de trois enfants avait un taux d’alcoolémie environ quatre fois plus élevé que la limite légale pour conduire lorsque M. Barton a pratiqué un acte sexuel qui lui a causé une grave blessure au vagin.

Le jour de l’annonce de la peine de Bradley Barton, son avocat, Dino Bottos, avait également déclaré qu’il comptait faire appel de celle-ci.