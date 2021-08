Plus de 170 cas actifs de COVID-19 en Estrie

Jusqu'à 30 nouveaux cas quotidiens ont été recensés au cours des derniers jours. C’est dans le secteur de Sherbrooke que le nombre de cas connaît la hausse la plus importante avec 50 nouvelles infections.

Le secteur de la Haute-Yamaska rapporte pour sa part 19 nouveaux cas. Quant à ceux de Memphrémagog et La Pommeraie, ils en recensent respectivement huit et trois. De plus, un nouveau cas a été enregistré dans le secteur du Val-Saint-François.

Il y a actuellement 177 cas actifs de COVID-19 en Estrie. Cela porte le nombre de personnes qui ont contracté le virus depuis le début de la pandémie en mars 2020 à 15 171.

Aucun décès ne s'est ajouté depuis le dernier bilan. Au total, 352 personnes sont mortes des complications du coronavirus dans la région.

Selon le séquençage effectué par l’Institut national de la santé publique, le variant Delta a été identifié dans 19 cas positifs à la COVID-19 en Estrie.

Six personnes sont hospitalisées en Estrie en raison de la COVID-19. Une seule de ces personnes infectées se trouve aux soins intensifs.

En ce qui a trait à la vaccination, ce sont 368 970 Estriens qui ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 82,2 % de la population, et 72 % qui est pleinement immunisée, soit 322 804 personnes. Les travailleurs de la santé dépassent la population en général, alors que 82,9 % ont reçu leur protection complète.

Dans l’ensemble du Québec, 74,9 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin.