Rupture de services à la maternité de l'Hôpital Fleurimont de Sherbrooke

On n’avait plus de chambres, on n’avait plus d’infirmières, on n’avait plus de possibilités d’imposer [des heures supplémentaires obligatoires] , explique Julie*, qui travaillait au département ce jour-là. Pour respecter le quota de présence, elle soutient qu’il aurait fallu sept infirmières de plus.

Toutes les filles qui pouvaient être en temps supplémentaire obligatoire avaient déjà été imposées durant la nuit. Alors [les gestionnaires] ont fermé le bloc opératoire pour récupérer quelques infirmières.

Durant la journée, trois accouchements qui devaient être provoqués par induction auraient été déplacés, une césarienne aurait été transférée au bloc opératoire majeur de l’hôpital et une autre césarienne aurait été repoussée à la semaine suivante.

Ce matin-là, il y avait une patiente dilatée à sept centimètres à l’accueil et il n’y avait aucune infirmière pour la prendre en charge. Une citation de :Julie, infirmière

L'hôpital Fleurimont à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Oui, il y a eu un bris de service

Deux autres infirmières ont confirmé que le département de maternité avait connu une rupture de services le 6 août. L’une d’elle, Marie*, a accepté de nous rencontrer. Elle travaillait aussi sur le département lors de cette journée. Elle confirme que le bloc a dû fermer, et qu’il y aurait eu un impact direct sur les patientes.

Quand on planifie une induction ou une césarienne, il y a une raison. Alors quand on les repousse, on y va par ordre de priorité, mais il y a quand même un risque de faire une erreur , s’inquiète-t-elle.

Elle soutient qu’au-delà du risque médical, il y a aussi le stress et l’angoisse vécus par les femmes, qui doivent subir ces changements à un moment crucial de leur grossesse.

On repousse le problème à plus tard et on risque quelque chose de grave. Comme, par exemple, un décollement du placenta, un bébé qui doit aller d’urgence en néonatalogie ou même un décès. Un jour, ça va arriver , s’inquiète pour sa part Julie.

Au coeur du problème : le TSO

Les deux infirmières refusent d’attribuer la cause de cette rupture de services uniquement à la pénurie de personnel. Elles croient plutôt que les conditions de travail actuelles dans leur département n'encouragent pas les nouvelles recrues à rester, tout comme elles en poussent d’autres à quitter le navire.

Selon elles, l’utilisation récurrente et systématique du temps supplémentaire obligatoire (TSO) par les gestionnaires du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie - CHUSCentre hospitalier universitaire de Sherbrooke épuise le personnel et nuit à la qualité des soins offerts.

Une fille qui a été imposée et qui a fait 72 heures en 4 jours, elle ne peut pas dire qu’elle est apte à travailler dans le département de maternité. Pas avec tout ce qu’il y a à faire et surtout pas dans une situation d’urgence , s’insurge Julie.

Chaque jour, on va travailler et on se demande si on va pouvoir revenir à la maison à l’heure prévue, ou s’il va falloir rester 12 heures, 16 heures. J’ai des collègues qui ont peur de s’endormir au volant après le travail. Une citation de :Marie, infirmière

Les deux infirmières déplorent les impacts d’une gestion abusive du TSOtemps supplémentaire obligatoire sur leur santé mentale. Julie raconte même que deux de ses collègues ont récemment partagé avec elle leurs idées noires, en lien avec le travail.

Parfois je pense à quitter le réseau, mais je ne sais pas ce qui va arriver. J’ai peur de l’avenir. Je me demande : qui va prendre soin des femmes enceintes si je m’en vais ? se questionne-t-elle.

Quant à Marie, elle affirme que le travail prend toute la place dans la vie de certaines infirmières.

On ramène nos problèmes à la maison. Le travail pollue même notre vie familiale, notre relation avec nos maris, avec nos enfants. C’est insupportable. Une citation de :Marie, infirmière

Une obligation professionnelle?

L’article 43 du Code de déontologie des infirmières et des infirmiers exige qu’ à moins d’avoir une raison grave, l’infirmière ou l’infirmier qui fournit des soins et traitements à un client ne peut l’abandonner . Si elles veulent remplir leurs obligations et préserver leur droit d’exercice, les infirmières doivent donc accepter d’effectuer du TSOtemps supplémentaire obligatoire .

On nous menace constamment avec le permis de pratique , critique Sophie Thériault, présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est. Elle invite ses membres à respecter leurs limites et à faire valoir leurs droits.

Nos membres commencent à le dire de plus en plus : "Moi, je ne suis plus capable de donner un soin sécuritaire à mon patient, je suis débordée, je n’y arrive pas" , déplore-t-elle.

L’article 16 du Code prévoit d’ailleurs que l’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir d’exercer sa profession lorsqu'il est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services .

Un constat qui n'est pas partagé par le CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

La direction du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUSCentre hospitalier universitaire de Sherbrooke a refusé notre demande d’entrevue. Le service des communications nous a plutôt référé à un communiqué de presse envoyé le 26 juillet dernier dans lequel le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux affirme déployer les efforts pour s’assurer que la population reçoive des soins de qualité et sécuritaires , que l’établissement module quotidiennement les offres de service pour recourir le moins possible au travail en heures supplémentaires et qu’il ne partage pas le constat des infirmières.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a également été interpellé, mais n’a toujours pas donné de suite à notre demande d’entrevue.

* Le nom des infirmières a été changé pour préserver leur anonymat, car elles s’exposent à des sanctions en acceptant de nous parler.