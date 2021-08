Le Canada ne reconnaîtra pas un gouvernement taliban, assure Justin Trudeau

Le Canada n'a aucunement l'intention de reconnaître un gouvernement taliban en Afghanistan , a assuré Justin Trudeau en point de presse mardi midi lors d'un arrêt de son autobus de campagne à Markham, en Ontario.

Le Canada ne les a pas reconnus il y a 20 ans quand ils étaient au pouvoir en Afghanistan, ils ont pris le pouvoir d’un gouvernement dûment élu par la force et ils sont reconnus pour être une organisation terroriste, a-t-il énuméré. Alors les talibans ne seront pas reconnus par ce gouvernement.

Son affirmation tranche avec la position du ministre sortant Marc Garneau. En entrevue lundi soir, il avait reconnu que l'Afghanistan avait essentiellement capitulé , mais avait affirmé qu'il fallait attendre de voir et qu'il était trop tôt pour répondre à [la] question de la reconnaissance d'un éventuel gouvernement taliban.

Ce changement de ton survient au lendemain d'une prise de position du chef conservateur, Erin O’Toole, qui a affirmé, toujours lundi soir, que s’il remporte les élections générales du 20 septembre, il ne reconnaîtra pas les talibans comme le gouvernement légitime de l’Afghanistan .

Une position relayée mardi par le leader néo-démocrate, Jagmeet Singh. On ne reconnaît pas les talibans comme gouvernement parce qu’il s’agit d’un groupe terroriste et on a peur de ce qui va se passer pour les gens , a-t-il dit, en point de presse à Coquitlam, en Colombie-Britannique.

On a vu des images horribles sortant d’Afghanistan , a-t-il rappelé.

L'Afghanistan est tombé aux mains des talibans dans le cadre d'une avancée éclair d'environ 10 jours, alors que le retrait des troupes américaines n'est même pas encore achevé. Devant la capitulation de leur gouvernement, des milliers d'Afghans se sont massés à l'aéroport de Kaboul lundi, tentant de sortir du pays par tous les moyens. Certains ont même tenté de s'accrocher à des avions sur le tarmac, prêts à décoller.

