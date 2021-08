Retour à une situation épidémiologique stable en Abitibi-Témiscamingue

La personne hospitalisée après avoir contracté la COVID-19 se trouve toujours au centre hospitalier de Rouyn-Noranda.

Lundi, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue indiquait qu'aucun cas de coronavirus n'avait été détecté au cours de la fin de semaine. Un total de 27 cas de coronavirus sont actifs dans la région.

Aujourd’hui, la clinique de vaccination mobile se trouve au CLSC de Cadillac. Les personnes qui souhaitent recevoir un vaccin contre la COVID-19 pourront s’y rendre entre 17 heures et 20 heures.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a souligné les efforts de vaccination de la population et du personnel de la santé en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

En conférence de presse à Amos pour l’annonce de la création d’un Espace bleu au Vieux-Palais, François Legault a encouragé les personnes qui n’ont pas reçu les deux doses de vaccin contre le coronavirus, à se faire vacciner.

Depuis quelque temps, on a un variant [du coronavirus] qui s’appelle le variant Delta qui est encore plus contagieux et qui a des effets encore plus négatifs pour amener les gens à l’hôpital, a mentionné François Legault. Heureusement, on a une solution, un remède, un vaccin. Le vaccin est gratuit. Et je suis très content vous savez, au Québec on est rendu à 85% de toute la population de plus de 12 ans qui a reçu une dose. C’est grand au Québec, mais quand je regarde l’Abitibi-Témiscamingue, on est aussi à 85%.