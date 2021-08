Actuellement en fleurs, la berce sphondyle poursuit son avance dans la Matapédia

La plante est très visible le long de la route 132 et du chemin de fer, particulièrement dans les secteurs d’Amqui, Val-Brillant, Sayabec, Causapscal et Saint-Alexis-de-Matapédia.

L'Organisme bassins versants Matapédia-Restigouche (OBVMR) tente de limiter les dégâts, mais la plante fait preuve d’une ténacité exceptionnelle.

Elle envahit presque tous les types de milieux (forêts, rives, champs agricoles, pelouses, friches, urbains, parcs, milieux humides, etc.), et occasionne une perte de biodiversité en prenant la place des espèces indigènes.

Déjà, en 2018, la berce était bien installée dans la Vallée de la Matapédia, prenant racine dans les MRC de La Matanie, de La Mitis et d'Avignon. (archives) Photo : Radio-Canada

La berce sphondyle entre dans la composition des pelouses de beaucoup de citoyens, constate la directrice générale de l’OBVMR, Mireille Chalifour. Les gens passent la tondeuse et une semaine après elle a repoussé.

En entrevue à Bon pied bonne heure, Mireille Chalifour explique qu’il est important de couper la grappe de fleurs, mais on ne peut pas en disposer n’importe comment.

Il ne faut surtout pas les mettre au compost!

Il faut emprisonner les graines dans un sac de plastique noir et faire sécher le tout au soleil pendant deux semaines pour faire mourir les graines, après quoi on peut en disposer dans la poubelle , précise-t-elle.

Même si elle semble magnifique, cette plante est toxique et peut causer des brûlures lorsqu’elle est en contact avec la peau.

Zone où la berce sphondyle prolifère à Amqui Photo : Radio-Canada

Par exemple, des enfants qui vont se baigner à la rivière peuvent frôler la plante et la sève va leur brûler la peau, mentionne Mme Chalifour. Quelques heures plus tard, on a une brûlure semblable au contact avec de l’eau très chaude. Ça va créer une grosse cloche d’eau.

Il faut se méfier de la plante qui peut pousser dans l’arrière-cour. On aime voir les fleurs sauvages et on va moins tondre à certains endroits, mais il faut vraiment observer pour repérer la berce , souligne-t-elle.

La directrice prévient aussi les citoyens qui font étaler du remblai sur leur terrain. Il faut vérifier l’origine parce que la matière peut contenir des semences de la berce , avertit-elle.

Elle indique par ailleurs que le ministère des Transports est prêt à agir pour l'éliminer du bord des routes, mais que la plante n'est pas encore reconnue comme envahissante comme c’est le cas pour la berce du Caucase.

La meilleure façon de se débarrasser de ce fléau reste de l’arracher au printemps. L’OBVMR donne beaucoup d’informations pour aider à l'identification et à l'éradication  (Nouvelle fenêtre) . Les citoyens peuvent envoyer des photos à l'organisme ou à leur municipalité pour aider à repérer les sites de multiplication.