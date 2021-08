Le 19 août 2011 décédait le journaliste Gil Courtemanche. Figure importante du journalisme d’affaires publiques et international au Canada francophone, son regard a fustigé très souvent la société contemporaine, ses défauts et les atrocités qu’ils engendraient.

Un regard critique sur les systèmes d’éducation…

On est du siècle des perruques, de Saint-Thomas d’Aquin, du latin. Une citation de :Gil Courtemanche, 23 mars 1963

20 ans Express, 23 mars 1963

En mars 1963, le journaliste James Bamber de l’émission 20 ans Express interviewe un jeune homme de 19 ans, Gil Courtemanche, qui présente une critique très acerbe du système d’éducation dit classique du Canada français.

Gil Courtemanche dénonce notamment un système d’éducation supérieure trop axé sur les connaissances du passé, qui prend peu en compte la réalité contemporaine du Canada français et inaccessible à une majorité de ses citoyens.

Ce qui importe à Gil Courtemanche, c’est qu’il y ait de la démocratie dans le système d’éducation.

À l’université, les étudiants devraient pouvoir mener leurs propres affaires, déclare-t-il.

Il faudrait que l’éducation au Canada français soit nationalisée et laïcisée.

La mesure peut faire peur, admet-il.

Mais quand on y pense, la nationalisation de l’électricité au Québec effrayait aussi et, en 1963, c’est presque vu comme une mesure conservatrice, croit Gilles Courtemanche.

Gil Courtemanche devient journaliste au début des années 1960.

Pendant plusieurs décennies, il collaborera à plusieurs émissions à la radio et à la télévision de Radio-Canada. Citons par exemple Présent national, Le 60 et Le Point.

Après 20 ans de journalisme, le regard de Gil Courtemanche sur l’évolution des systèmes d’éducation continue d’être très critique.

Tel quel, 9 janvier 1983

Le 9 janvier 1983, il anime un épisode de l’émission Tel quel intitulé Une école bien secondaire présenté dans le cadre de l'émission Les beaux dimanches.

On y examine l’état de l’éducation dans les écoles secondaires publiques en Amérique du Nord.

Entouré d’approximativement de 10 000 rapports soumis au ministère de l’Éducation du Québec, Gil Courtemanche propose une introduction au reportage qui suggère un retentissant échec.

Il rappelle que les réformes scolaires devaient créer des écoles qui devaient nous mener vers la compétence, la richesse et l’égalité.

Or, ajoute-t-il du même souffle, un million de pages et des milliards de dollars plus tard, « la richesse est encore un rêve, la compétence semble être devenue un souvenir. » Quant à l’égalité face au savoir, « vaut mieux en rire », affirme le journaliste.

… à la société américaine

Le regard critique de Gil Courtemanche ne s’arrête donc pas aux frontières de sa propre société.

Il faut le rappeler, il a été un journaliste qui a beaucoup couvert les enjeux internationaux à Radio-Canada ou pour d’autres télévisions publiques et journaux francophones canadiens.

Gil Courtemanche s’intéresse notamment à l’évolution de nos voisins immédiats, les États-Unis.

Le 23 janvier 1977, il y a trois jours que Jimmy Carter a été assermenté président des États-Unis.

Dossier, 23 janvier 1977

L’émission Dossier, qu’anime Gil Courtemanche ce jour-là, propose un portrait de la société américaine.

Utilisant comme miroir un bref extrait du très populaire jeu-questionnaire The Price Is Right — une émission durant laquelle des concurrents gagnent de fabuleux prix s’ils devinent le montant exact d’un produit — le journaliste décrit une société américaine fascinante et angoissante à la fois.

Les États-Unis que dirigera Jimmy semblent un pays qui ne se pose pas trop de questions et qui ne se montre préoccupé pratiquement que par l’atteinte du bonheur matériel.

C’est un pays bourré de contradictions où coexiste une concentration incroyable de pouvoirs et d’absence de droits.

C’est aussi un pays qui, il n’y a pas si longtemps que ça, était sûr et lui-même, ou peu de gens contestaient le modèle de société.

Or, Jimmy Carter gouvernera un pays qui s’interroge et tente de retrouver son souffle, conclut-il.

… et sur les convulsions qui secouent la planète

Gil Courtemanche a été correspondant en Afrique.

Cette rencontre a laissé chez lui un vif intérêt pour ce continent et pour son évolution.

Les convulsions et les tragédies que subissent à répétition plusieurs pays africains ont inspiré chez Gil Courtemanche quelques-uns de ses reportages les plus émouvants.

Nous sommes à la fin de l’année 1984.

En Éthiopie, la guerre aggrave l’absence de pluie et plonge le pays dans une grande famine qui touche à la fois le sud et le nord du pays.

Gil Courtemanche est envoyé dans le camp de réfugiés de Bati.

Le Point, 7 décembre 1984

Il nous fait parvenir de cet endroit un reportage absolument bouleversant que diffuse Le Point le 7 décembre 1984.

Avertissement : les images sont presque insoutenables.

Gil Courtemanche a aussi couvert les événements entourant le génocide au Rwanda en 1994.

La tragédie lui a d’ailleurs inspiré un roman, Un dimanche à la piscine à Kigali, qui a connu un succès international et qui été adapté au cinéma par le réalisateur Robert Favreau.

Maisonneuve à l'écoute, 2 février 2001 (extrait)

Le 2 février 2001, l’animateur de Maisonneuve à l’écoute, Pierre Maisonneuve, interviewe Gil Courtemanche sur ce roman.

Dans cet extrait, l’auteur aborde notamment la question de la compréhension différente de la mort chez les Africains et les Occidentaux.

Cette réflexion le fait glisser sur les raisons qui provoquent les crises à répétition en Afrique.

Là encore, l’analyse de Gil Courtemanche est lapidaire.

Il pointe du doigt le colonialisme et la vision à très courte vue des gestionnaires internationaux.

C’est le règne de la comptabilité, déplore-t-il.

On en arrive à des décisions complètement aberrantes; hausser les frais de scolarité par exemple.

Le résultat en Côte d’Ivoire? Des jeunes écolières obligées de se prostituer pour aller à l’école...

Elles attrapent le sida pour tenter de devenir médecins, s’insurge Gil Courtemanche.

Le regard de Gil Courtemanche est souvent dur et dérangeant.