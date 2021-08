Les survivants du séisme en Haïti frappés par une tempête tropicale

Lorsqu’il y a eu le tremblement de terre, il y a eu beaucoup d’aqueducs, de tuyaux, de canaux qui ont été brisés , a-t-il expliqué depuis Port-au-Prince, mardi, alors que la tempête tropicale Grace venait de balayer la Perle des Antilles.

Les glissements de terrain se sont multipliés à cause du séisme et de la tempête tropicale Grace.

À cause de ça, toute la pluie actuellement s’accumule dans différentes zones. C’est le cas surtout dans les zones entre deux montagnes, où les inondations ont engendré des glissements de terrain par endroit.

Résultat : lorsqu’on essaye de pénétrer des zones plus éloignées, plus vulnérables, ce sont des zones qui sont difficilement accessibles , a indiqué M. Demers-Labrousse.

Le tremblement de terre était non prévisible […] Toutefois, la tempête, on savait depuis plus de 24 heures qu’elle allait faire des ravages dans le sud. Et les gens se plaignent beaucoup de ça : de ne pas avoir plus d’assistance quand on connaît le malheur qu’ils auront.

Une citation de :Nicolas Demers-Labrousse, coordonnateur général de Médecins du monde Canada en Haïti