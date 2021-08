Le Nouveau-Brunswick pourrait accueillir des centaines de réfugiés afghans

C’est ce qu’a avancé Akram Ben Salah, membre du Conseil canadien pour les réfugiés et directeur général de la Clinique de réfugiés du Nouveau-Brunswick en entrevue à l'émission La matinale, d’ICI Acadie, mardi matin.

En 2015 et en 2016, le Canada a accueilli 25 000 réfugiés syriens en réponse à la crise humanitaire entraînée par la guerre dans ce pays. Le Nouveau-Brunswick a reçu 1500 de ces réfugiés. La seule ville de Moncton aurait reçu 434 réfugiés, selon les chiffres du gouvernement fédéral, mais M. Salah estime que la région du Grand Moncton a plutôt reçu près de 700 réfugiés durant cette période.

Des Afghans sur la piste de l'aéroport de Kaboul Photo : (Wakil Kohsar/AFP/Getty Images)

En faisant une comparaison avec la situation syrienne, M. Salah croit que la région pourrait donc donner refuge à près de 600 Afghans. Des gens tentent de fuir ce pays par tous les moyens, allant même jusqu’à s’accrocher à des fuselages d’avion à l’aéroport de Kaboul.

Ce sont des images tristes, choquantes et à la fois alarmantes. Nous sommes en train de voir des milliers de familles qui essaient par tous les moyens de quitter l’Afghanistan parce qu’elles connaissent les dangers qu’elles risquent si elles restent dans leur pays , a confié l’expert.

La situation humanitaire est critique. Les choses vont s’aggraver dans le futur, je pense, surtout pour les femmes, les enfants et les milliers de personnes qui ont travaillé au cours des années avec les forces américaines dans l’esprit de rendre l'Afghanistan un pays libre , a-t-il ajouté.

Le Grand Moncton est mieux préparé qu’en 2015 pour recevoir ces centaines de personnes, et ce, même si on ne sait pas encore quand elles arriveront et précisément en quel nombre.

Ça s’est passé tellement vite qu’on a dû apprendre sur-le-champ. C’était une première pour nous dans la région , s’est souvenu M. Salah.

Cependant, la région est aux prises avec une crise du logement. On peine à y héberger les sans-abri alors que des organismes tentent de trouver une solution pour leur fournir un toit. Accueillir des réfugiés sera donc une chose, mais leur trouver un endroit où loger en sera une autre.

Si on parle, par exemple, de logement, on n’est absolument pas prêts , a-t-il affirmé.

On n’a pas de logements pour ces personnes , a conclu Akram Ben Salah.

Jusqu’à maintenant, le Canada a évacué au moins 807 Afghans en plus de 34 diplomates canadiens et membres du personnel des forces armées, de 2 diplomates étrangers et de 5 membres du personnel de l' OTANOrganisation du traité de l'Atlantique-Nord .

Avec des informations de l'émission La matinale, d'ICI Acadie