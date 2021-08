Les conservateurs s’engagent à financer 40 % du tunnel Québec-Lévis

Les sept candidats conservateurs de la région de Québec ont pris cet engagement électoral mardi. Ils répondent ainsi favorablement à la demande du gouvernement Legault, qui souhaite voir Ottawa contribuer à hauteur de 40 % à son projet de tunnel sous-fluvial.

On confirme qu'un gouvernement conservateur, avec Erin O'Toole à sa tête, va appuyer financièrement à 40 % le coût de construction d'un tunnel Québec-Lévis. On va s'asseoir avec le gouvernement du Québec, on va régler les ententes comme il se doit et la population de Québec est en droit d'avoir un 3e lien , a déclaré le député sortant de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus.

Québec demande à Ottawa de financer 40 % des coûts de construction du troisième lien (archives). Photo : Gouvernement du Québec

Le fédéral a jusqu’ici opposé une fin de non-recevoir à Québec, arguant qu’il ne finançait pas de projets autoroutiers .

Le gouvernement Trudeau s’est toutefois montré ouvert à participer à la portion transport en commun du tunnel, dont les coûts de construction pourraient atteindre 10 milliards de dollars, selon des estimations préliminaires.

Attaques contre le Bloc

Les conservateurs reprochent au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, d’avoir abdiqué ses responsabilités , lundi, en refusant de prendre position sur le troisième lien sous prétexte qu’il ne revient pas au gouvernement fédéral d’intervenir dans le dossier.

M. Blanchet est toujours là pour dire : le Bloc québécois est le seul parti qui défend les intérêts du Québec. Eh bien hier, on a vu les vraies couleurs d'Yves-François Blanchet , a attaqué Pierre Paul-Hus.

Les conservateurs invitent le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet (photo), a dire clairement s'il est pour ou contre le projet de tunnel entre Québec et Lévis (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Son collègue Gérard Deltell en a remis une couche, accusant les bloquistes, mais aussi les libéraux, de ne pas avoir le courage de leur position .

S'ils sont contre, bien au moins, qu'ils arrêtent de jouer à travers les mots. M. Blanchet, [...] c'est le champion absolu du patinage artistique pour parler [...] Est-ce qu'il peut être clair pour une fois? [...] Regardez là, la demande du Québec est là. C'est oui ou c'est non. Chez nous, c'est oui, c'est clair , a lancé le député sortant de Louis-Saint-Laurent.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc et Hadi Hassin