Transit Windsor reprendra son service complet en septembre

Le transport en commun de Windsor reprendra au maximum de sa capacité dès le 5 septembre pour tous les trajets d'autobus de la Ville et du comté d’Essex, après des mois de service limité.

La Ville avait réduit la fréquence des trajets de Transit Windsor qui opérait sur l'horaire amélioré du samedi, à cause de la baisse de l'achalandage lié à la pandémie.

La reprise du service a été annoncée mardi par Tyson Cragg, directeur général de Transit Windsor, par voie de communiqué.

Avec le retour des élèves en classe, nous sommes prêts à reprendre le service complet et prévoyons une transition en douceur , peut-on y lire.

La Ville ajoute que les mesures sanitaires liées à la pandémie resteront en vigueur dans les autobus. Tous les usagers devront continuer de porter le masque, la capacité des véhicules restera limitée et le nettoyage dans les autobus sera renforcé.

Un nouveau trajet ajouté

La Ville de Windsor annonce également l'ajout d'un nouveau circuit express, le 518X qui reliera le centre commercial Tecumseh au Collège St-Clair, en passant par le centre commercial Devonshire.

Cette nouvelle ligne créée en partenariat avec l'établissement postsecondaire aura des arrêts limités pour réduire de plus d’une heure le temps de course entre l’est de Windsor et le campus principal du Collège.

En revanche, le service d’autobus dans le tunnel Windsor-Détroit ne reprendra pas avant la réouverture complète de la frontière canado-américaine.