Les Jeux d’hiver de Terre-Neuve-et-Labrador de 2022 sont reportés

Les Jeux d’hiver de Terre-Neuve-et-Labrador qui devaient avoir lieu en 2022 sont reportés en 2024 à cause de la pandémie de COVID-19, a annoncé lundi le ministère du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs.

Les Jeux d’hiver et d’été auront donc lieu la même année, respectivement à Gander et à Bay Roberts.

Selon le ministère, les deux villes accueilleront un certain nombre de compétitions durant les deux prochaines années pour les athlètes qui auraient pu participer aux Jeux d’été de 2020 et/ou aux Jeux d’hiver de 2022. Les deux villes ont reçu chacune une aide financière unique de 40 000 $ du gouvernement provincial pour l’organisation de ces compétitions.

Normalement, les Jeux de Terre-Neuve-et-Labrador sont d’envergure provinciale, ils durent une semaine, ils présentent des compétitions en de multiples disciplines et ils ont lieu en alternance tous les deux ans.

Les collectivités qui accueillent les Jeux reçoivent du gouvernement provincial 200 000 $. Cet argent les aide à payer leurs dépenses de fonctionnement pour l’organisation des Jeux.

Le ministre Steve Crocker, cité dans un communiqué, affirme que les 17 derniers mois ont été difficiles pour les athlètes qui ont vu leurs périodes d'entraînement et leurs compétitions être annulées ou reportées à cause de la pandémie. Il exprime de l’enthousiasme pour les prochains Jeux d’hiver et d’été.

Chris Schwartz, président de l’organisme Sport NL, cité dans le même communiqué, dit être à la fois déçu parce que les Jeux sont reportés et enthousiaste parce que Gander et Bay Roberts pourront les accueillir en 2024.